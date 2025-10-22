Balsemão. As imagens de uma vida dedicada à democracia e à liberdade de imprensa

No seu livro "Memórias", lançado em 2021, conta que podia ter sido representante de Portugal nas Nações Unidas e candidato a Presidente da República, mas escolheu ser jornalista e empresário da comunicação social.
“Senti-me muitas vezes injustiçado", confessa na publicação. "Todos nós, exceto talvez os santos (mesmo esses …), gostamos, precisamos, já não digo de gratidão, mas pelo menos de reconhecimento das diversas comunidades profissionais, culturais, sociais onde, ao longo da vida, nos inserimos. (…) Quem escreve umas memórias procura também assinalar o que os outros que, por natureza são ingratos, esqueceram ou fingiram esquecer ou mesmo escondem, por inveja, por despeito, por medo que isso prejudique o que pretendem que deles próprios permaneça”, lê-se quase no final do livro.