Balsemão. As imagens de uma vida dedicada à democracia e à liberdade de imprensa

Francisco Pinto Balsemão enfrentou a ditadura nos jornais, fundou o maior semanário do país, fundou um partido fundamental do Portugal democrático, foi primeiro-ministro e lançou a primeira televisão privada em Portugal. Morreu esta terça-feira, aos 88 anos.

22 out, 2025 - 00:49 • Catarina Santos



Primeiro-ministro holandês Dries van Agt recebe delegação do governo português liderada por Francisco Pinto Balsemão, em Haia, 25 de fevereiro de 1982. Foto: Imago Images via Reuters Connect
Foram 88 anos de uma vida dedicada à democracia e à liberdade de imprensa. Primeiro-ministro de Portugal entre janeiro de 1981 e junho de 1983, Francisco Pinto Balsemão foi um dos fundadores do PSD, juntamente com Sá Carneiro e e Magalhães Mota.

Nascido em 1937, licenciou-se em Direito e cedo enveredou pelo mundo dos jornais. Passou pela revista Mais Alto e pelo Diário Popular (de que o pai e o tio eram proprietários). Fundou o jornal Expresso em 1973 e, em 1992, lança a primeira televisão privada em Portugal, a SIC.

A dedicação ao jornalismo andou sempre em paralelo com a atividade política.

De acordo com o Grupo Impresa, Pinto Balsemão morreu de “causas naturais” e “os seus últimos momentos” foram “acompanhados pela família”.


Magalhães Mota, Francisco Sá Carneiro e Francisco Pinto Balsemão na primeira apresentação do PPD à imprensa, em setembro de 1975. Foto: Arquivo PSD
Francisco Pinto Balsemão era o militante “número 1” do PSD
Marcelo Rebelo de Sousa, Francisco Pinto Balsemão e Augusto Carvalho a preparar o lançamento do jornal Expresso, 1973. Fotografia reproduzida numa brochura de divulgação do novo semanário. Fonte: ANTT, PIDE-DGS
No seu livro "Memórias", lançado em 2021, conta que podia ter sido representante de Portugal nas Nações Unidas e candidato a Presidente da República, mas escolheu ser jornalista e empresário da comunicação social.

“Senti-me muitas vezes injustiçado", confessa na publicação. "Todos nós, exceto talvez os santos (mesmo esses …), gostamos, precisamos, já não digo de gratidão, mas pelo menos de reconhecimento das diversas comunidades profissionais, culturais, sociais onde, ao longo da vida, nos inserimos. (…) Quem escreve umas memórias procura também assinalar o que os outros que, por natureza são ingratos, esqueceram ou fingiram esquecer ou mesmo escondem, por inveja, por despeito, por medo que isso prejudique o que pretendem que deles próprios permaneça”, lê-se quase no final do livro.


Francisco Pinto Balsemão na revista Flama, 27 de Outubro de 1972. Fonte: ANTT, Flama
Balsemão enquanto primeiro-ministro, com o diplomata holandês Jonkheer Mr. Beelaerts van Blokland. 24 de fevereiro de 1982, Schiphol, Países Baixos. Foto: Imago Images via Reuters Connect
Primeiro-ministro holandês Dries van Agt recebe delegação do governo português liderada por Balsemão, em Haia, a 25 de fevereiro de 1982. Foto: Imago Images via Reuters Connect
Recebido pelo presidente norte-americano Ronald Reagan na Casa Branca, a 15 de dezembro de 1982. Foto: White House Photographic Collection
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou que o Governo pretende decretar um dia de luto nacional para a data do funeral de Francisco Pinto Balsemão.


Com Marcelo Rebelo de Sousa na conferência "Expresso 50 Anos - Deixar o Mundo Melhor", que decorreu na Fundação Champalimaud, em Lisboa, 06 de janeiro de 2023. Foto: António Pedro Santos/Lusa
Nos últimos anos, o fundador do semanário Expresso manteve um podcast de entrevistas com o mesmo título da conferência: "Deixar o Mundo Melhor". Foto: António Pedro Santos/Lusa
Balsemão teve um programa com Jorge Sampaio e D. José Policarpo na Renascença. Chamava-se A Três Dimensões e era moderado por Francisco Sarsfield Cabral. Foto: RR
Balsemão com Francisco Sarsfield Cabral e Ricardo Conceição nos estúdios da Renascença do Chiado. Foto: Pedro Figueiredo/RFM
Nua reunião do Conselho de Estado, à conversa com o então secretário geral do PS, Pedro Nuno Santos, em julho de 2024. Foto: Filipe Amorim/Lusa
O presidente do PSD, Luís Montenegro, conversa com Pinto Balsemão, durante a apresentação programa eleitoral da AD, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, 9 de maio de 2024. Foto: Carlos M. Almeida/Lusa
Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, entrega as chaves da cidade a Francisco Pinto Balsemão, a 21 de setembro de 2023. Foto: Rita Franca / SOPA Images/Sipa USA via Reuters Connect
