Balsemão. As imagens de uma vida dedicada à democracia e à liberdade de imprensa

Foram 88 anos de uma vida dedicada à democracia e à liberdade de imprensa. Primeiro-ministro de Portugal entre janeiro de 1981 e junho de 1983, Francisco Pinto Balsemão foi um dos fundadores do PSD, juntamente com Sá Carneiro e e Magalhães Mota.

Nascido em 1937, licenciou-se em Direito e cedo enveredou pelo mundo dos jornais. Passou pela revista Mais Alto e pelo Diário Popular (de que o pai e o tio eram proprietários). Fundou o jornal Expresso em 1973 e, em 1992, lança a primeira televisão privada em Portugal, a SIC.

A dedicação ao jornalismo andou sempre em paralelo com a atividade política.

De acordo com o Grupo Impresa, Pinto Balsemão morreu de “causas naturais” e “os seus últimos momentos” foram “acompanhados pela família”.

