Esta instituição acolhe idosos sem casa. "Antes vivia num canil. Só saio daqui para o funeral"

Hoje, a tristeza ainda existe, mas é menor – e, em grande parte, graças à vida que reconstruiu no Centro Intergeracional Ferreira Borges. “Daqui já não saio! Só quando a Santa Casa pagar o funeral”, diz, entre risos.

“O Natal aqui é ótimo. Ninguém se sente sozinho”

A conversa tem de acabar, até porque José tem sempre dias preenchidos, com mais atividades, que vão desde o inglês até ao tai chi (arte marcial chinesa, com movimentos suaves). Logo de manhã, o que nunca falha é ir até ao jardim, “ver a jogar às cartas” – um plano que também agrada a Manuel Antero, de 78 anos.

“O melhor do mundo foi ter chegado e vindo para cá. Eu estava de rastos. Fui-me abaixo, pá. Morreu um familiar e fui-me abaixo. Fiquei cheio de problemas, com tensões altas e tudo isso”, recorda, assinalando também que os problemas de audição desde nascença não lhe facilitaram a vida.

Nos últimos anos, até chegar aqui, também viveu em quartos arrendados, muitos deles húmidos e onde passou frio. A alimentação e a medicação nunca eram a prioridade – Manuel perdia demasiado tempo a limpar o que tinha sido deixado sujo tanto por ele como pelos outros.

“Nos quartos, eu não faço mais nada. Preciso de limpar o chão, comprar produtos para limpar o chão, comprar produtos para lavar a roupa – e cheguei a estragar muita roupa. Eu não precisava de uma mulher para tratar”, recorda.

Tem uma mesa bonita e uma alimentação especial. A pessoa nunca se sente sozinha: sente-se mesmo o espírito do Natal

Agora no Centro Intergeracional é “muito bem tratado”, quase que “parece um hotel”. Todos os dias são bons, mas há uma altura especial.

“É um Natal ótimo aqui. Tem uma mesa bonita e uma alimentação especial. A pessoa nunca se sente sozinha: sente-se mesmo o espírito do Natal. As pessoas trabalham aqui, a fazer os presépios, as árvores do Natal, fazem tudo. As pessoas dançam, cantam”, afirma, com um sorriso rasgado.

No caso de Manuel, a época natalícia vai ser passada aqui, à exceção dos dias 24, 25 e 26, onde vai para casa de familiares. Todos os utentes têm a possibilidade de escolher, entre ficar no centro ou passar fora a semana das festas ou parte dela – e os idosos que participam no centro de dia ou no refeitório solidário que aqui funcionam também podem aparecer para a consoada ou o almoço de Natal.

“Isso é uma das coisas que nós defendemos muito – a tomada de decisão livre, a escolha. Se a pessoa quiser estar sozinha, é uma escolha da pessoa. Nós proporcionamos os diferentes programas e as pessoas participam se entenderem. O respeito pela própria decisão é, acima de tudo, a dignidade daquela pessoa”, explica a diretora do Centro Intergeracional, Isabel Araújo.