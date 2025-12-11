Não podem fazer greve, mas criticam Governo. “Só não nos levam a casaca e as calças se não puderem”

O impacto da Greve Geral fez-se sentir esta quinta-feira por todo o país, mas muitos trabalhadores tiveram de picar o ponto no emprego, apesar de concordarem com as razões do protesto.

“Não temos poder económico para aderir”, lamenta Helena Fernandes, que critica o rumo escolhido pelo Governo.

“Temos andado a perder direitos de ano para ano e de legislação para legislação”, aponta, sentada por detrás do balcão de um quiosque de venda de bilhetes de autocarros turísticos, situado em plena Praça da Liberdade, no Porto.