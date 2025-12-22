“Temos de fugir para não tirarem as crianças?” Marlene levou bebé do Hospital de Gaia, Júlia perdeu quatro filhas para adopção

Marlene evita falar dessa quarta-feira em que arrancou uma pulseira anti-rapto do pulso da filha, de quatro meses, no Hospital de Gaia, e a levou de volta para o acampamento cigano ao ar livre onde vive, na freguesia de Grijó.

“Não tenho a cabeça para isso. Se eu falar disso, fico pior, mais triste”, diz à Renascença, a voz a sair-lhe com dificuldade, quase num sussurro.

A filha encontrava-se na unidade de pediatria do Hospital de Gaia, em internamento protetor decretado pelo tribunal, e devia ser transportada no dia seguinte para uma casa de acolhimento, em Vila do Conde, quando se deu o incidente, amplamente noticiado pela comunicação social.

Marlene terá presumivelmente levado a filha depois de ter sido informada da decisão de que esta lhe ia ser retirada durante três meses para ser entregue a uma família de acolhimento.

Um dos poucos momentos em que a sua voz se faz ouvir com clareza é quando lhe perguntamos se sente falta da bebé: “Sim, dela estar na minha beira, de tudo”.

Já o pai da criança, Márcio Maia, de 27 anos, não poupa nas críticas: “Roubaram a minha filha. Foi um negócio”, declara. “Eles vão pagar à instituição, mas deviam era dar-nos a nós o dinheiro para comprar umas coisas para a menina”.

Este é já o segundo filho retirado ao casal. O primeiro, com 1 ano e quatro meses, está institucionalizado.

“Possível negligência parental”

Desta vez, tudo terá começado com uma ida ao Centro de Saúde, por causa daquilo que os pais descrevem como uma “constipação”. Durante a consulta, indica o Tribunal Judicial da Comarca do Porto, em resposta enviada por escrito à Renascença, foram detectados “sinais indicativos de possível negligência parental”.