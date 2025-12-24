"É a melhor festa": Ciganos celebram Natal com a família durante quatro dias

O Natal na comunidade cigana começa no dia 23 de Dezembro com as mulheres a amassarem os pestins e termina no dia 26 com o Dia do Rapa. Para os ciganos, o Natal é a festa da família, mas há quem já fuja um pouco à tradição. Nas cidades, as famílias juntam-se em casa, nos acampamentos passam os dias à volta de uma grande fogueira.

24 dez, 2025 - 09:00 • Filipa Ribeiro



A família no centro. Ciganos celebram o Natal durante quatro dias

O Natal é a maior festa para a comunidade cigana e a família está no centro da época. A tradição diz que o Natal dos ciganos deve ser comemorado entre dia 23 e 26 de dezembro, mas não é regra. Há quem já celebre apenas de dia 24 para dia 25.

Nos acampamentos ainda se mantém a fogueira como a maior tradição, mas na cidade os dias são passados à mesa. As casas são decoradas com luzes e a árvore de natal. O que nunca muda é a atenção à família que se reúne quase sempre em grande número.

Bruno Gonçalves e Marisa Oliveira são casados há 21 anos e vivem na Figueira da Foz em "meio urbano". Conheceram-se entre as associações e a mediação que faziam para ajudar a abrir horizontes nas comunidades ciganas.

Formador no IEFP, Bruno lidera hoje a associação Letras Nómadas que dinamiza as comunidades ciganas e ajuda os jovens a frequentar o Ensino Superior, já Marisa Oliveira é responsável pela Ribaltambição - uma associação para a igualdade de género nas comunidades ciganas.

Apesar de os dois se dedicarem à evolução da comunidade cigana e ao combate de preconceitos, não se esquecem das tradições ciganas e no Natal juntam-se com a família durante quatro dias. Bruno Gonçalves pede dias de férias para conseguir estar entre os dias 23 e 26 de dezembro em casa.


Marisa Oliveira e Bruno Gonçalves Foto // Filipa Ribeiro RR
No dia 23 de Dezembro, Marisa junta-se com as cunhadas na cozinha de uma das casas dos familiares para fazer a massa dos pestins - doce tradicional cigano do Natal semelhante às filhoses.

"É o dia das mulheres", diz Marisa Oliveira entre algumas gargalhadas. Nessa noite, de 23 de Dezembro, enquanto fazem a massa dos pestins as mulheres bebem licor e convivem na cozinha. Normalmente usam alguidares de barro para fazer a massa que leva farinha, ovos, erva doce, água quente com sal, fermento e no final para a massa ficar boa têm que ser dados murros e aí entram os homens. Marisa mostra o vídeo publicado já pela Ribaltanimação com o processo para se confeccionar os pestins.


Bruno Gonçalves conta que a cozinha também é para homens e que no caso da sua família a chanfana, no dia 25 de Dezembro, é cozinhada pelo irmão.

Depois do convívio no dia 23, a família volta a juntar-se no dia 24 para a consoada e ceia de Natal. Para os ciganos esse é o dia do peixe e o prato principal é bacalhau com feijão guisado. Antes da refeição a benção é feita pela pessoa mais velha. Bruno Gonçalves recorda que há mais de 15 anos, quando ainda seguiam as tradições católicas, o pai cantava uma canção espanhola a São Roque.

O casal realça que o Natal é de "união e família", mas confessa que "há momentos em que todos choram". "Recordamos os nossos ente queridos que já não estão. Olhamos e há sempre uma cadeira que falta", lamentam.

As conversas são muito dedicadas a memórias que guardam de outros tempos, mas passada a nostalgia o Natal cigano é carregado de música, festa e anedotas sempre acompanhados pelos pestins, mas também pelas fatias douradas/rabanadas, o arroz doce, o Bolo Rei entre outras sobremesas da época.


Apesar de continuarem a seguir o calendário de quatro dias houve coisas que mudaram no Natal de Marisa e de Bruno.

Marisa cresceu num bairro de casas pré fabricadas junto a uma grande comunidade cigana na Figueira da Foz e recorda que havia famílias que alugavam espaços para se conseguirem juntar, ou colocavam toldos à porta e passavam o Natal entre a casa e a rua. "Os homens faziam uma grande fogueira e ficavam ali no lume. Era muito bonito", recorda.

Já Bruno guarda a memória de o pai colocar as mesas no chão, por pensar que seria uma tradição cigana. "Lavava-se o chão muito bem e metíamos a mesa lá", recorda.

No entanto, quando cresceu perceber que noutras regiões do país, como as Caxinas, onde vive o ex-futebolísta Fábio Coentrão, há famílias - não ciganas - que mantêm as mesas no chão.

Hoje essa tradição já não se cumpre em casa de Bruno, que confessa que agora o Natal é passado apenas com a famílias nuclear - irmão e cunhadas - não sendo muito numerosa.

Depois do dia do peixe, no dia 25 de dezembro os ciganos comem grão com massa meada ou chanfana e no dia 26 a festa continua.

O dia do Rapa

No dia 26 de dezembro as portas das famílias ciganas abrem-se para visitas de amigos ou da família mais distante. Bruno Gonçalves diz que "é mais um dia de diversão, com muita cantoria e pandegas" e recorda que em muitas famílias se reforça a comida nas mesas para se mostrar às visitas que "estão bem".

Os ciganos cantam muito nos dias de Natal. "Quando não há guitarras fazemos percussão nas mesas", conta Bruno.

O "dia do Rapa" foi assim apelidado pois é a data em que as famílias terminam a comida que sobrou dos dias de Natal.

Tradição de quatro dias não é para todos os ciganos

Em Évora, há quem viva o Natal numa situação bem diferente. Joaquim Vilhena e Ana Cristina com 28 e 30 anos vivem num acampamento sem luz e água.

Preferiram encontrar-se com a Renascença na Igreja de Santa Clara, no centro de Évora - onde está a fundação AIS que recebe as cartas de Joaquim Vilhena.

Vivem numa casa improvisada, sem luz e água. O primeiro problema resolvem com um gerador, o segundo com recurso a uma bica de água que serve mais de 20 pessoas da família.

Apesar de parecer difícil, o Natal da família de Joaquim Vilhena é feliz. Todos os anos procuram um espaço onde seja possível juntar primos, tios, pais e avós, mas por vezes acabam a montar um toldo no acampamento com uma grande fogueira ao lado. "Fazemos uma grande fogueira que é mesmo a nossa tradição".


Ana Cristina e Joaquim Vilhena Foto// Filipa Ribeiro RR
Ao ar livre as mulheres cozinham em fogões a gás e a iluminação sai da fogueira e de um geradores que Joaquim tem no acampamento.

À mesa a comida não falta. Aqui, segundo a tradição, são os mais velhos a comprar e a decidir a comida que se traz para o Natal. "Nós vamos todos ao supermercado, mas quem decide o que é preciso comprar é o meu pai", conta Joaquim.

Ana Cristina dá conta de que a refeição servida na consoada é bacalhau e batatas cozidas, mas também provam Bolo Rei e fazem canja para as crianças.

No acampamento a "cozinha" é só para as mulheres. Joaquim diz que os homens "ficam com os meninos e assam depois a carne".

A família de Ana e Joaquim não fazem árvore de Natal. "Às vezes compro um pisca e coloco lá", conta.

Com o Natal limitado a dois dias, a família Vilhena abre os presentes na noite de 24, e apesar das dificuldades há troca de prendas entre todos e até espaço para o Pai Natal. "Perguntamos às crianças o que querem que o Pai Natal traga, e damos", refere.

Com um sorriso no rosto, o casal recorda como os três filhos com idades entre os 2 e os 6 anos vivem a manhã de Natal quando encontram os presentes na mesa de cabeceira.

"Eles são portugueses como nós"

Na arquidiocese de Évora, a Pastoral dos Ciganos foi recuperada há três anos e tem a irmã Pilar Moreira como responsável.

Desde o início já desenvolveu dois encontros com a comunidade cigana. Na Igreja de Santa Clara, conta que a comunidade cigana começa a ser influenciada e a viver mais "ao nosso estilo". "Comem um pouco o que nós comemos e fazem um pouco o que nós fazemos. Por exemplo, quando nós vemos as senhoras ciganas vestidas de preto, pensamos que é uma tradição deles, mas foram tradições que eles herdaram do antigo Alentejo, onde as pessoas se vestiam de preto com os mantos como elas usam. Hábitos que nós já perdemos e que eles mantiveram, porque eles mantêm muita tradição", sublinha.


Irmã Pilar Moreira Foto// Filipa Ribeiro RR
A irmã Pilar Moreira é quem entrega as cartas a Joaquim Vilhena, a poucos dias de terminar o ano avisa o casal de que a partir de fevereiro a Pastoral vai organizar encontros com a comunidade cigana.

À Renascença, Pilar Moreira diz que o objetivo "não é trazê-los para a Igreja, nem fazer com que mudem de Igreja, mas fazer com que percebam que são cidadãos de plenos direitos".

A irmã recorda que há já crianças ciganas na catequese em Évora uma senhora que se está a preparar para o crisma e realça que "é importante que se conheça melhor os ciganos e eles a nós" e sublinha: "Eles são portugueses como nós".

Pilar Moreira avisa que é preciso começar a tratá-los pelo nome: Joaquim, Ana, Maria e diz que é essencial conhecê-los até para se "perceber que são pessoas que têm valores, embora viam de uma forma diferente".


