"É a melhor festa": Ciganos celebram Natal com a família durante quatro dias

Apesar de continuarem a seguir o calendário de quatro dias houve coisas que mudaram no Natal de Marisa e de Bruno.

Marisa cresceu num bairro de casas pré fabricadas junto a uma grande comunidade cigana na Figueira da Foz e recorda que havia famílias que alugavam espaços para se conseguirem juntar, ou colocavam toldos à porta e passavam o Natal entre a casa e a rua. "Os homens faziam uma grande fogueira e ficavam ali no lume. Era muito bonito", recorda.

Já Bruno guarda a memória de o pai colocar as mesas no chão, por pensar que seria uma tradição cigana. "Lavava-se o chão muito bem e metíamos a mesa lá", recorda.

No entanto, quando cresceu perceber que noutras regiões do país, como as Caxinas, onde vive o ex-futebolísta Fábio Coentrão, há famílias - não ciganas - que mantêm as mesas no chão.

Hoje essa tradição já não se cumpre em casa de Bruno, que confessa que agora o Natal é passado apenas com a famílias nuclear - irmão e cunhadas - não sendo muito numerosa.

Depois do dia do peixe, no dia 25 de dezembro os ciganos comem grão com massa meada ou chanfana e no dia 26 a festa continua.

O dia do Rapa

No dia 26 de dezembro as portas das famílias ciganas abrem-se para visitas de amigos ou da família mais distante. Bruno Gonçalves diz que "é mais um dia de diversão, com muita cantoria e pandegas" e recorda que em muitas famílias se reforça a comida nas mesas para se mostrar às visitas que "estão bem".

Os ciganos cantam muito nos dias de Natal. "Quando não há guitarras fazemos percussão nas mesas", conta Bruno.

O "dia do Rapa" foi assim apelidado pois é a data em que as famílias terminam a comida que sobrou dos dias de Natal.

Tradição de quatro dias não é para todos os ciganos

Em Évora, há quem viva o Natal numa situação bem diferente. Joaquim Vilhena e Ana Cristina com 28 e 30 anos vivem num acampamento sem luz e água.

Preferiram encontrar-se com a Renascença na Igreja de Santa Clara, no centro de Évora - onde está a fundação AIS que recebe as cartas de Joaquim Vilhena.

Vivem numa casa improvisada, sem luz e água. O primeiro problema resolvem com um gerador, o segundo com recurso a uma bica de água que serve mais de 20 pessoas da família.

Apesar de parecer difícil, o Natal da família de Joaquim Vilhena é feliz. Todos os anos procuram um espaço onde seja possível juntar primos, tios, pais e avós, mas por vezes acabam a montar um toldo no acampamento com uma grande fogueira ao lado. "Fazemos uma grande fogueira que é mesmo a nossa tradição".