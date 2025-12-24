"É a melhor festa": Ciganos celebram Natal com a família durante quatro dias

Ao ar livre as mulheres cozinham em fogões a gás e a iluminação sai da fogueira e de um geradores que Joaquim tem no acampamento.
À mesa a comida não falta. Aqui, segundo a tradição, são os mais velhos a comprar e a decidir a comida que se traz para o Natal. "Nós vamos todos ao supermercado, mas quem decide o que é preciso comprar é o meu pai", conta Joaquim.
Ana Cristina dá conta de que a refeição servida na consoada é bacalhau e batatas cozidas, mas também provam Bolo Rei e fazem canja para as crianças.
No acampamento a "cozinha" é só para as mulheres. Joaquim diz que os homens "ficam com os meninos e assam depois a carne".
A família de Ana e Joaquim não fazem árvore de Natal. "Às vezes compro um pisca e coloco lá", conta.
Com o Natal limitado a dois dias, a família Vilhena abre os presentes na noite de 24, e apesar das dificuldades há troca de prendas entre todos e até espaço para o Pai Natal. "Perguntamos às crianças o que querem que o Pai Natal traga, e damos", refere.
Com um sorriso no rosto, o casal recorda como os três filhos com idades entre os 2 e os 6 anos vivem a manhã de Natal quando encontram os presentes na mesa de cabeceira.
"Eles são portugueses como nós"
Na arquidiocese de Évora, a Pastoral dos Ciganos foi recuperada há três anos e tem a irmã Pilar Moreira como responsável.
Desde o início já desenvolveu dois encontros com a comunidade cigana. Na Igreja de Santa Clara, conta que a comunidade cigana começa a ser influenciada e a viver mais "ao nosso estilo". "Comem um pouco o que nós comemos e fazem um pouco o que nós fazemos. Por exemplo, quando nós vemos as senhoras ciganas vestidas de preto, pensamos que é uma tradição deles, mas foram tradições que eles herdaram do antigo Alentejo, onde as pessoas se vestiam de preto com os mantos como elas usam. Hábitos que nós já perdemos e que eles mantiveram, porque eles mantêm muita tradição", sublinha.