"Via verde" da imigração só dá 1.300 vistos: "Fico estupefacto com número tão insignificante”

O número de imigrantes que entrou no país até novembro deste ano, ao abrigo da chamada Via Verde da imigração, “é insuficiente” e fica “longe” do necessário, mas, ainda assim, a maioria das confederações sectoriais faz um balanço positivo da medida iniciada em abril, para substituir o regime da manifestação de interesse.

A Renascença apurou junto de três confederações patronais (Agricultura, Construção Civil e Comércio) e da Associação de Hotelaria de Portugal (AHP) que entraram no país 1.332 trabalhadores desde abril, um número residual em comparação com o esperado, que apontava para a necessidade de mais de 100 mil imigrantes no imediato.

Colocado perante estes resultados, o economista Óscar Afonso considera que os “números ficam aquém do que era previsto à partida”.

“Fico estupefacto com o número ser tão insignificante”, admite o diretor da Faculdade de Economia do Porto.

O professor catedrático realça que a manutenção de fluxos elevados de imigração é fundamental para o crescimento do país, tendo em conta “o nosso padrão de especialização, que está assente muito em mão de obra intensiva, com pouco valor acrescentado”.

A AHP não contratou nenhum trabalhador por esta via. Os grandes grupos turísticos também passaram ao lado da medida.

Cristina Siza Vieira defende que as alterações já prometidas pelo Governo à versão inicial do protocolo são fundamentais: “A nossa expetativa é ac de que isto possa ser calibrado e, assim, acelerar e tornar-se uma verdadeira via verde”.

Se assim não for, “não vai acontecer nada de novo” e “estaríamos a enganar-nos todos”, afirma a vice-presidente executiva da associação representante de um sector que depende em 25% da força laboral estrangeira.