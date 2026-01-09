Linha Rosa. Metro promete acabar com "impedimentos" na baixa do Porto até ao São João

Não é o caso, mas a Linha Rosa do Metro do Porto mais parece uma linha circular.

Cada vez que uma nova data de conclusão da obra é avançada, a mesma esgota-se sem que haja carruagens em movimento e tudo parece voltar a um ponto inicial, com novo prazo a ser fixado.

O presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, e o responsável da Metro do Porto, Emídio Gomes, estiveram esta sexta-feira lado a lado, numa visita ao estaleiro da obra, para o qual os jornalistas também foram convidados. Uma deslocação semelhante a outras feitas anteriormente, embora com protagonistas diferentes.