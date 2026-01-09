Linha Rosa. Metro promete acabar com "impedimentos" na baixa do Porto até ao São João

O novo presidente da Metro do Porto, Emídio Gomes, recusou esta sexta-feira comprometer-se com prazos sobre a conclusão da obra da Linha Rosa e remeteu explicações sobre eventuais derrapagens para a reunião pública de executivo municipal de dia 20.

"Até ao São João [24 de junho], todos os impedimentos à superfície estarão solucionados. Sobre a obra, a entrada em funcionamento, no dia 20 terão notícias", disse Emídio Gomes exatamente num dos túneis que está em construção para dar corpo à Linha Rosa, numa visita para a qual a Metro e Câmara do Porto convidaram a imprensa.