"Só disse ao meu marido: Sai para a rua que nós vamos morrer com a casa em cima"

Localizado no distrito de Leiria, Figueiró dos Vinhos fica a cerca de duas horas de distância de Lisboa. Mas nesta quinta-feira, para chegar a este concelho é obrigatório contornar árvores, ramos, pedras, fios de eletricidade e postes caídos. No pós-tempestade Kristin, são muitos os obstáculos que obrigam a abrandar e a pensar a condução de maneira ainda mais cautelosa.

Sem rede no telemóvel, a reportagem é feita como tantas outras foram realizadas ao longo da história do Jornalismo. Perguntando aqui e ali com quem falar. Indo à Câmara Municipal procurar o presidente eleito na autarquia em outubro (liderando um movimento independente) e ouvir as histórias dos habitantes e daquela noite de sobressalto.

Nos Bombeiros está montado o posto da Proteção Civil. Um verdadeiro centro de operações onde todos aqueles que precisam de ajuda se dirigem. Com limitações tecnológicas, o papel e a tinta da caneta ajudam a organizar os pedidos e a estabelecer prioridades.

Nas ruas de Figueiró dos Vinhos os estragos provocados pela tempestade são evidentes.