"Hora e meia de porrada" deixou Ferreira do Zêzere de rastos. População anda "de gatas debaixo dos eucaliptos" para aceder a casas isoladas

Por isso Leonel prefere manter-se calmo, de sorriso tranquilo, e “esperar por melhores dias”, ali à luz das velas, no restaurante Pizzaria Toscana. Elisabete, a dona, mantém a porta aberta e vai servindo o que pode. “Consigo manter o cafezinho de cafeteira, porque tenho fogão a gás, consigo cozer uns pastéis de nata, uns pães com chouriço, uns salgadinhos e vou mantendo, pronto, vou mantendo assim.”
As ruas estão um breu absoluto, não se vê vivalma, mas dentro daquelas portas há, desde há poucos minutos, um gerador que permite ter as luzes da cozinha acesas. "Isto fechado não se consegue”, atira Elisabete. "Eu sou pequenita ainda, ou seja, estou aqui há pouco tempo, e um dia fechado é difícil.”
Por aquele balcão têm desfilado “muitas, muitas, muitas, muitas” histórias como a do senhor Leonel. Elisabete ouve-as e vai dizendo para os seus botões que, apesar de lhe ter desaparecido a esplanada, até nem teve muito azar.
Na rua paralela, o largo da biblioteca vê passar constantes carros da GNR e dos bombeiros — locais e de corporações externas, que vieram ajudar. “Para termos uma ideia, Ferreira do Zezé é no centro do país e nós temos neste momento aqui a trabalhar forças do Baixo Alentejo, Alto Alentejo, península de Setúbal, enfim, diversos locais”, enumera o responsável pela Proteção Civil local.
Juntam-se a estas forças muitos particulares, voluntários, que pelas 20 horas desta quinta-feira carregavam esteiras portáteis e sacos-cama, para montar uma camarata improvisada numa das salas da biblioteca. “Alguns, porque também já estão cá desde ontem, vão começar a fazer um período de repouso um bocadinho mais tranquilo”, esclarece Pedro Mendes.