"Hora e meia de porrada" deixou Ferreira do Zêzere de rastos. População anda "de gatas debaixo dos eucaliptos" para aceder a casas isoladas

Na madrugada de quarta-feira, Pedro Alberto viu tudo voar, completamente impotente. “Isto foi uma hora e meia, sempre a dar a porrada em tudo. Pumba, pumba, pumba. E sem conseguir fazer nada, porque não se podia sair, voavam telhas por todo lado.”

Vive com o pai, de 86 anos, a mulher e dois filhos. “A chaminé, ao cair, fez uma grande cratera e com as rajadas de vento, que estavam fortíssimas, levantou o telhado todo.” Danificou ainda uma viga que suportava o telhado. “Isto vai ter de ser tudo novo, vai ter de ser uma obra completa. Agora é remediar para não haver mais estragos.”

O quarto do pai fica mesmo por baixo da chaminé que ruiu. “Só vim cá acima, tentando perceber como é que estava o meu pai, se estava tudo bem. E de resto foi esperar que isto passasse.”

Não é a primeira vez que sofre um susto por causa de temporais, mas este foi mais persistente. Hoje Pedro Alberto é técnico de desporto na Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, mas há 15 anos, quando um tornado devastou 35 quilómetros por aquelas bandas, era presidente da junta. “Foi mau demais. Só que o tornado foi cinco minutos. Passou, destruiu, foi. Isto foi uma hora e meia.”

"Foi uma hora e meia". Não encontrámos uma pessoa na vila que não o repita, uma e outra vez, a cada frase. “Às 4h o céu estava estrelado. Mas entre as 4h30 e as 6h andou por aí o demónio”, dizia-nos um funcionário da autarquia. “Nunca me benzi tanto”, assegura.