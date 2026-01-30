Leiria e Marinha Grande em modo sobrevivência. "É a natureza, temos de aguentar"

No "day after" da tempestade Kristin, é difícil, sair da autoestrada e seguir para a Marinha Grande. Não só pela chuva, mas pelo cenário, mais percetível com o nascer do dia.

De ambos os lados da estrada, árvores tombadas pelo vento, como se tivessem sido agarradas e dobradas até ao chão por uma mão gigante. A mesma que levantou as coberturas de dezenas de empresas do parque industrial.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



No interior de uma delas, que fabrica peças de plástico para a indústria automóvel, está o diretor-geral da empresa, Eric Sergeant. Um francês que confessa não falar português, apesar de estar por terras lusas há 10 anos, e que ajuda funcionários a apanhar algumas peças que, com sorte, ainda podiam ser enviadas para os clientes, sobretudo os de Vigo, onde uma fábrica automóvel espera que cheguem para acabarem as viaturas que fabrica.

A situação é tal que a empresa mãe, o Grupo Plastivaloire, está a equacionar a possibilidade de fazer chegar à Marinha Grande enormes grupos geradores para produzirem a eletricidade que tanta falta faz.

“Sabe quando é que há de novo energia?”



Após a tempestade, um milhão de clientes ficaram sem luz, um número que tem vindo a descer ao ritmo dos esforços dos operacionais no terreno. Ansioso para que a situação se resolva, Eric Sergeant pergunta: “Sabe quando é que há de novo energia?”. E que as dificuldades da comunicação também se resolvam.

“Hoje não sabemos onde estão os nossos trabalhadores, nem em que condição estão”, lamenta. O outro problema da comunicação é não ter forma de comunicar, por exemplo, com uma fábrica automóvel de Vigo, onde milhares de trabalhadores vão ficar, de braços cruzados, à espera que as viaturas onde faltam as peças que fabrica saiam da linha de montagem.

Admite que não faz nenhuma ideia do montante dos prejuízos na fábrica que dirige, mas aponta para o local onde antes estava uma cobertura para encolher os ombros e explicar que isso é para depois.

No acesso ao centro da Marinha Grande, uma fila com algumas dezenas de pessoas formava-se à porta de uma grande superfície comercial. A luz, no interior, faz supor que têm geradores a trabalhar.



