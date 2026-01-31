Soure sentiu a rajada mais forte da tempestade Kristin. “Em 88 anos, nunca vi nada assim”

Ao final da estrada principal que atravessa Alencarce de Baixo, o cenário de devastação com copas de árvores tombadas é completado pela figura de uma mulher, que vai arrastando os pés enquanto carrega curvada um balde com pinhas. O vento ainda sopra forte de quando em vez e isso traz memórias de guerra daquela madrugada de quarta-feira. Poucos minutos bastaram para remexer esta pequena localidade e semear traumas em Dulce. “Em 88 anos, nunca passei uma coisa assim. É uma tristeza, é uma tristeza”.

É nascida e criada nesta aldeia de Soure, a poucos quilómetros da vila. Foi aqui que se sentiu a rajada mais forte da passagem da tempestade Kristin: o vento tocou nos 208 quilómetros por hora e deitou ao chão telhas, coberturas de armazéns, árvores de grande porte e quase todos os postes de eletricidade das redondezas. Por sorte, nenhum caiu em cima de nenhuma casa, mas continuam deixados ao abandono, encostados à beira da estrada mais de 72 horas depois.

“Não temos luz. Nem eu nem ninguém. É só quem tem essas coisas, tem esses geradores e essas coisas assim, mais nada”, conta Dulce à Renascença, enquanto ajeita o gorro castanho e o lenço preto que deixam de fora apenas alguns cabelos brancos.

A sua casa saiu intacta, mas a da filha, ali na mesma rua, ficou com danos num anexo que tinha sido construído recentemente. Tem memória de “alguns ciclones quando era miúda”, mas o tempo foi passando e nunca pensou assistir a uma tempestade que provocasse danos no “interior das casas”. E daí a sensação de abandono por parte do município. “Nunca aqui vi ninguém. Nunca se viu ninguém. Não sei se cá vêm ou se não vêm”.