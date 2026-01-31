Soure sentiu a rajada mais forte da tempestade Kristin. “Em 88 anos, nunca vi nada assim”

Nas primeiras horas, a Proteção Civil e a autarquia conseguiram desimpedir as vias de acesso aos principais centros urbanos, como Coimbra e Figueira da Foz, e assim garantir o abastecimento do município e a chegada aos hospitais. Desde aí, os trabalhos de remoção dos estragos continuam e “grande parte dos escombros” já foram retirados, mas o problema está ainda longe de estar resolvido.
Uma parte significativa da vila continua alagada e as previsões dos próximos dias não são animadoras, já que os “níveis de pluviosidade não vão baixar” nas próximas semanas. A previsão é especialmente “preocupante” se a chuva voltar a obrigar a descargas da barragem da Aguieira, aumentar o caudal do Mondego e fizer os rios afluentes (como o Arunca) voltarem a transbordar.
“Agora, o que precisamos é de monitorização e precisamos de manter aquilo que temos tido, que é os meios de socorro em prontidão para resolver qualquer situação que aconteça”, assinala.
Cheias são conhecidas, Kristin foi “dantesca”
Na zona ribeirinha de Soure, mais de uma dezena de ruas e becos estão intransitáveis, devido às cheias. O acesso à Segurança Social, à rádio local, a muitos restaurantes e a vários serviços é impossível. Ricardo Neto é um dos empresários que viu a água trocar-lhe as voltas. Tem um ginásio em frente ao jardim que é atravessado pelo rio.
“Não me recordo, nos últimos 15 anos, de ter esta dimensão. Talvez 2004”, relata à Renascença.