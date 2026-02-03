Nas aldeias de Ourém, ainda não há luz e a população limpa os estragos sozinha. “Tivemos medo de morrer”

Aparece por detrás do telheiro que desabou e caiu sobre os dois carros e um trator. Dina vem a sacudir as mãos na roupa. Está estafada do trabalho dos últimos dias.

“Foi o telhado da casa. Nem pudemos dormir porque os quartos inundaram-se todos, inundou-se a casa toda, ainda está a pingar por todo lado. Praticamente se vem outra chovada ou outro vento, não podemos dormir aqui. Depois, a oficina, os carros, lá atrás os currais dos animais todos. Sobreviveram, mas estão todos coxos e estão a apanhar muita chuva.”

No quintal da casa onde vive com os pais e o filho, o rasto de destruição é visível, desde as telhas e tijolos partidos à porta até às vigas de ferro que perderam a luta contra o vento e que dobraram tanto que agora fazem um ângulo de 90 graus. O cenário é desolador. Mas as memórias ainda são piores.

“Tivemos medo de morrer. As telhas a cair... Os meus pais passaram toda a noite a segurar a janela, que a janela desfez-se toda ali”, relata à Renascença, apontando para uns estores castanhos que já não encaixam no desenho da janela.