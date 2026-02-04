O dia em que outra tragédia levou Marcelo a Pedrógão Grande

“Está aqui alguém que não toma banho há mais de dois anos… dias?”. Numa das salas da Escola Básica de Caxarias, em Ourém, ecoam os risos das centenas de alunos que ali se posicionam para ver de perto o Presidente da República.

“Vou explicar-vos o que aconteceu no dia 28 de janeiro: foi uma mistura de uma tempestade com chuva, durante muitos dias seguidos. De repente, a chuva aumentou, aumentou, aumentou. Mas houve uma coisa nova, o vento. Chegou aos 200 quilómetros por hora. E foi durante um período longo, não foi uma ‘rabanada’”. Durante 40 minutos, Marcelo Rebelo de Sousa deixou de lado o papel que abandona daqui a pouco mais de um mês, para voltar a vestir a pele de professor.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“Isto foi uma calamidade. Calamidade quer dizer que não é só um acidente, não é só uma catástrofe, é mais do que isso. Atingiu centenas de milhares de pessoas. Se somarmos, provavelmente, vamos chegar à conclusão de que são mais de um milhão de pessoas, num país com 11 milhões”, assinalou, frente ao jovem público.