Maria precisa de 27 telhas e José "aceita tudo o que vier": como é a recolha de bens em Leiria, depois da "noite fatídica"?

É no Estádio de Leiria que, mais de uma semana depois da madrugada que varreu parte do país, se concentra a ajuda para as pessoas afetadas pela tempestade Kristin. Várias famílias, que continuam sem luz, água e comunicações, procuram ajuda pela primeira vez, porque "não têm nada". Com o trauma ainda presente da noite em que tudo “foi um filme de terror”, pede-se que a próxima tempestade, “a Marta”, não “seja igual”.

06 fev, 2026 - 22:18 • Beatriz Pereira



O Estádio de Leiria tem sido o palco de solidariedade e voluntariado, depois da passagem da tempestade Kristin que destruiu a região. Foto: Beatriz Pereira/RR
“Tem luz em casa ou precisa de alguma vela?”. A questão é repetida vezes sem conta pelos voluntários que se posicionam por detrás de mesas repletas de sacos com bens essenciais. É mais um dia dentro do Estádio de Leiria, transformado num verdadeiro centro de solidariedade. É aqui, em consequência da calamidade que destruiu parte do país, que se faz a recolha e entrega de ajuda na cidade. Mas lá fora, o cenário destoa do interior desta casa do futebol: há lonas rasgadas, placas metálicas ainda penduradas e um relvado totalmente descoberto.

Desde o dia 28 de janeiro que este é um dos milhares de edifícios e estruturas arrasados pela passagem da tempestade Kristin na zona Centro do país. E é aqui, mais de uma semana depois desse dia, que centenas de pessoas se organizam para levantar a ajuda de que precisam, algumas pela primeira vez. José Manuel é um desses casos.

“Venho buscar alimentos e alguma coisa para além de alimentos, porque não tenho nada, mesmo nada, nada, nada, nada. Não tenho luz e a comida ficou toda estragada”, explica.

José Manuel é camionista e pediu folgas no trabalho para não deixar a mulher sozinha em casa, que continua sem energia. Foto: Beatriz Pereira/RR
José levou um saco de bens essenciais e 'packs' de água. Foto: Beatriz Pereira/RR
A sua casa, em Colmeias, perdeu telhas com a passagem dos ventos ciclónicos, que rapidamente foram repostas depois de José encontrar “a muitos quilómetros de distância” um construtor, que tinha telhas idênticas, dois dias depois da intempérie. Mas o valor acima de três mil euros nessa reconstrução, inesperado na sua vida, fez que o dinheiro “não desse para tudo”.

“Já gastei muito dinheiro e ainda tenho lá muita coisa para fazer. Sentimo-nos abandonados nas aldeias porque ninguém vai lá. Ninguém pergunta se precisamos de alimentação, telhas, água. E nem sequer temos comunicações. Já vi fotografias aqui a limparem a cidade, a ajudarem as pessoas. Mas falta o resto. As aldeias, como ficam? Isoladas, completamente isoladas”, lamenta.

José Manuel é o segundo da fila e aguarda pela abertura, às 09h00, da manhã da porta 10 do Estádio de Leiria. À medida que o tempo passa, a chuva intensifica-se, mas nada que desarme todos os que se reúnem para vir levantar alimentos, produtos de higiene e limpeza e roupa.


A abertura de portas acontece todos os dias às 09h00, mas a fila começa bem antes, nas imediações do estádio. Foto: Beatriz Pereira/RR
Todos os bens alimentares, de higiene, limpeza e roupa estão organizados por categorias, dentro das instalações do estádio. Foto: Beatriz Pereira/RR
Nesta fila, que se adensa, a queixa é quase sempre a mesma: a falta de eletricidade. “Aqui em Leiria há, porque é a cidade e tem de haver, não é?”, atira José. “Mas há sítios abandonados. Ninguém tem luz”. Até ao meio-dia desta sexta-feira, faltava luz a ainda 74 mil clientes de zonas afetadas pela depressão Kristin. O número tem diminuído, mas ainda aquém daquele pretendido pelos habitantes da região. “São precisos muitos geradores. Faz-nos falta a luz. Mas metam também alguém tomar conta daquilo, porque sei que já há muita ladroagem aí, a roubar geradores”, diz.

Enquanto José espera a abertura de portas, lá dentro, os funcionários da Câmara Municipal e voluntários preparam todos os bens essenciais em sacos. Em cima das mesas organizam-se os produtos, essencialmente doados, por categorias. Mas o “kit” para cada leiriense já está preparado. No exterior, José anseia por levar “qualquer coisa”.

“Aceito o que me derem. Arroz, massa… é que tenho um fogão a gás e tenho feito comida assim mais leve, não aquilo que fazíamos antigamente. Agora é um bifinho… olhe, o essencial, o mínimo”, aponta.


Já de portas abertas, José apenas tem de dar o nome e o número de contribuinte. Sendo residente em Leiria, cumpre todos os requisitos para levantar a ajuda. Enlatados, pão, batata, produtos de higiene, velas, águas e produtos de limpeza são os principais bens destes sacos.

“Estamos aqui sempre a ‘bombar’ até às 19h30. Há muita gente que vem buscar comida e começa a chorar. Como é óbvio, a vida delas está completamente destruída e nós compreendemos a dor das pessoas”, sublinha Mariana, uma jovem voluntária de 18 anos.

Natural de Leiria, optou por ajudar quem mais precisa por influência da mãe, que é assistente social, e também porque a escola, que “ficou completamente destruída” mantém-se fechada, sem previsão da abertura.

“Eu adoro estar aqui. Sentimos aqui que as pessoas ficam mesmo felizes. Claro que há algumas que fazem exigências, mas a maioria das pessoas ficam muito felizes de receber estas coisas porque é uma grande ajuda. Fico feliz de saber que estou a fazer uma pequena diferença na vida de toda a gente”, admite, enquanto aguarda pela próxima pessoa da fila.


Mariana aproveita o período sem aulas para ajudar, de manhã à noite, todas as pessoas que vêm recolher bens. Foto: Beatriz Pereira/RR
A procura por aquilo “que o vento arrancou”

Do outro lado da estrada, que está ocupada por militares e polícias, está Maria Pereira, de 68 anos. Na cabeça leva um gorro cinzento, que usa para amparar as grandes gotas de chuvas que caem do céu e na mão uma bengala, que serve de apoio no caminho até à fila dos materiais de construção.

“Venho buscar telhas para a minha casa, porque já viemos cá uma vez e não chegou. Deram-me 30 e hoje venho ver se me dão mais 27. Perdi parte de um telhado da casa. O vento arrancou. Só ficaram sete telhas”, afirma.

Aqui, já no exterior do estádio, amontoam-se telhas laranja de todos os tipos. “Quem é a última pessoa da fila?”, ouve-se sucessivas vezes neste setor de doações. Quem necessita deste material para corrigir os estragos nos telhados, apenas tem de esperar na fila, por ordem, e trazer uma amostra da sua telha. O resto do processo fica incumbido aos militares, que, ordenadamente, carregam este material para os carros.


Os militares ajudam na entrega de telhas. Foto: Beatriz Pereira/RR
Cada pessoas tem de trazer uma amostra da telha, para poder levar o material correto. Foto: Beatriz Pereira/RR
“Estragou-se ainda um barracão que levou com vigas de seis metros e a telha toda agarrada em cima. Voou mais de dez metros. Repare, a telha não se separou das vigas! Foi tudo”, relembra Maria. É a também a segunda a chegar a esta fila. “O nosso meio financeiro é muito fraquinho. Venho aqui às telhas e pedi ao meu marido para ir ali à comida”.

Vive na aldeia de Grou, em Coimbrão, a meia hora do centro de Leiria. Lá a ajuda, também, não chegou. “Estamos sem luz e água só temos porque existe um poço que a retira com uma bomba daquelas antigas. Estamos lá sem nada”.

Gonçalo Lopes, presidente da Câmara de Leiria e um dos rostos da tragédia, aproxima-se deste local, que concentra todas as telhas. Reúne-se com uma funcionária da Câmara Municipal, responsável pela organização das doações dos materiais de construção. Esta sexta-feira, por razões de logística, foi o último dia em que telhas, sacos de areia e cimento vão estar disponíveis no Estádio de Leiria. A partir da agora, e seguindo o mesmo processo, quem quiser levantar estes materiais terá de se deslocar ao Mercado do Falcão, junto ao Aeródromo de Leiria.

“É um ato de coragem vir aqui, sobretudo pessoas de idades avançadas. Isto é um momento único e, por isso, estão a fazer de tudo para encontrar uma telha que casa com outra e com outra, de modo a reconstruir aquilo que é o seu património e a história de uma vida”, assinala à Renascença o autarca de Leiria.

Várias pessoas procuraram, esta sexta-feira, recolher telhas no Estádio de Leiria. A partir de agora, a recolha será feita ao pé do Aeródromo de Leiria. Foto: Beatriz Pereira/RR
Sobre as críticas daqueles que se sentem abandonados em freguesias que continuam sem luz, água e comunicações, Gonçalo Lopes admite ser “compreensível”.

“O concelho é muito grande. As pessoas que não têm iluminação há mais de 150 horas estão muito revoltadas e, portanto, as suas declarações e o seu pensamento sobre esta matéria são aceitáveis. Há uma capacidade de resistência que parece que se está a esgotar, mas a Câmara não se esquece de nenhum leiriense”, reconhece. O autarca explica que todos estão “empenhados em distribuir telhas para essas mesmas pessoas e que, se se sentem abandonados, já têm isto ao dispor delas”.

Gonçalo Lopes adianta que as operações para reposição de água e energia estão a ser montadas, mas faltam “condições trabalho”, condições que “só a cidade tem agora”. “Mas estamos a acionar em cada freguesia também pontos de abastecimento de bens alimentares e de telhas e durante os próximos dias vamos ter muitos voluntários e também empresas a tentar ajudar a recuperar as casas. O que nos falta mesmo é eletricidade”, justifica.

Debaixo de um toldo escuro, várias pessoas, de todas as idades, continuam a abrigar-se da chuva, que parece não dar tréguas. “O mau tempo não nos está a ajudar nada. Será que merecemos isto?”, pergunta uma senhora, a Maria. “Pois. Vem aí a [depressão] Marta. Só peço que não seja igual”.


Maria vem pela segunda vez recolher telhas para a sua casa. O marido veio também à procura de bens alimentares. Foto: Beatriz Pereira/RR
O som que não se esquece, na madrugada “de terror”

Durante uma pequena brecha de sol, os chapéus de chuva voltam a fechar-se. Veem-se os rostos, cansados, daqueles que esperam nas filas das telhas e dos alimentos. Ao mesmo tempo, carrinhas com doações começam a chegar. Sacos com cobertores são entregues no interior do estádio e paletes de água e garrafões ficam instalados à porta. É pegar e levar.


Os militares estão no local a ajudar os leirienses na entregue e recolha de bens. Foto: Beatriz Pereira/RR
Chegam a toda a hora bens alimentares e águas para suprir a procura por ajuda. Foto: Beatriz Pereira/RR
“Espero itens básicos. Macarrão, arroz. O mínimo para ter dignidade”. A meio da grande fila que espera pelos sacos de comida está Elisabete, natural do Brasil. Vive há três anos em Barosa, muito próximo do centro da cidade. Está acompanhada por três dos seus cinco filhos, com idades compreendidas entre os três e os 17 anos. E tal como José Manuel, também é a primeira vez que se dirige a este centro solidário.

“A escola não abriu ainda e é difícil lidar com a logística dos meus filhos. Preciso desta ajuda”, afirma.

O trauma daquela noite, em que pensava “que a casa ia abaixo”, ainda está bem presente. “Ouvi muitas coisas a despedaçarem-se lá fora, era um barulho muito grande, havia vizinhos a gritar. Ficámos todos abraçados, porque não sabia se alguma coisa ia partir as janelas”, relembra.

Mais de uma semana depois da passagem da tempestade Kristin, que já fez mais de uma dezena de vítimas mortais, as marcas psicológicas que ficaram ainda estão longe de desaparecer.

Para Maria Pereira, os medos “ficam todos”.

“É horrível a gente, àquela hora da manhã, estarmos a ouvir as telhas da nossa casa a caírem no chão e nós sem podermos ir ver o que é que se passa. Eu agora ouço um barulho em casa e o meu marido diz-me: “tem calma”. Assusto-me logo e então se vejo o vento a vir… é um filme de terror”.

Também para José Manuel, isto é uma lição “para aquilo que os seres humanos estão a fazer com o mundo”. “Eu tenho tanto medo. Por noite durmo uma hora e acordo em pânico quando ouço alguma coisa. Já tentei arranjar o máximo do meu telhado, mas tenho medo que venha outra e destrua tudo. É a desgraça total. Foi uma noite fatídica”, recorda, emocionado. “É porque quem viu esta cidade, quem viu estas redondezas e quem vê agora…. É mesmo para esquecer”.


