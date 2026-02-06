Maria precisa de 27 telhas e José "aceita tudo o que vier": como é a recolha de bens em Leiria, depois da "noite fatídica"?

“Espero itens básicos. Macarrão, arroz. O mínimo para ter dignidade”. A meio da grande fila que espera pelos sacos de comida está Elisabete, natural do Brasil. Vive há três anos em Barosa, muito próximo do centro da cidade. Está acompanhada por três dos seus cinco filhos, com idades compreendidas entre os três e os 17 anos. E tal como José Manuel, também é a primeira vez que se dirige a este centro solidário.
“A escola não abriu ainda e é difícil lidar com a logística dos meus filhos. Preciso desta ajuda”, afirma.
O trauma daquela noite, em que pensava “que a casa ia abaixo”, ainda está bem presente. “Ouvi muitas coisas a despedaçarem-se lá fora, era um barulho muito grande, havia vizinhos a gritar. Ficámos todos abraçados, porque não sabia se alguma coisa ia partir as janelas”, relembra.
Mais de uma semana depois da passagem da tempestade Kristin, que já fez mais de uma dezena de vítimas mortais, as marcas psicológicas que ficaram ainda estão longe de desaparecer.
Para Maria Pereira, os medos “ficam todos”.
“É horrível a gente, àquela hora da manhã, estarmos a ouvir as telhas da nossa casa a caírem no chão e nós sem podermos ir ver o que é que se passa. Eu agora ouço um barulho em casa e o meu marido diz-me: “tem calma”. Assusto-me logo e então se vejo o vento a vir… é um filme de terror”.
Também para José Manuel, isto é uma lição “para aquilo que os seres humanos estão a fazer com o mundo”. “Eu tenho tanto medo. Por noite durmo uma hora e acordo em pânico quando ouço alguma coisa. Já tentei arranjar o máximo do meu telhado, mas tenho medo que venha outra e destrua tudo. É a desgraça total. Foi uma noite fatídica”, recorda, emocionado. “É porque quem viu esta cidade, quem viu estas redondezas e quem vê agora…. É mesmo para esquecer”.