Maria precisa de 27 telhas e José "aceita tudo o que vier": como é a recolha de bens em Leiria, depois da "noite fatídica"?

Sobre as críticas daqueles que se sentem abandonados em freguesias que continuam sem luz, água e comunicações, Gonçalo Lopes admite ser “compreensível”.

“O concelho é muito grande. As pessoas que não têm iluminação há mais de 150 horas estão muito revoltadas e, portanto, as suas declarações e o seu pensamento sobre esta matéria são aceitáveis. Há uma capacidade de resistência que parece que se está a esgotar, mas a Câmara não se esquece de nenhum leiriense”, reconhece. O autarca explica que todos estão “empenhados em distribuir telhas para essas mesmas pessoas e que, se se sentem abandonados, já têm isto ao dispor delas”.

Gonçalo Lopes adianta que as operações para reposição de água e energia estão a ser montadas, mas faltam “condições trabalho”, condições que “só a cidade tem agora”. “Mas estamos a acionar em cada freguesia também pontos de abastecimento de bens alimentares e de telhas e durante os próximos dias vamos ter muitos voluntários e também empresas a tentar ajudar a recuperar as casas. O que nos falta mesmo é eletricidade”, justifica.

Debaixo de um toldo escuro, várias pessoas, de todas as idades, continuam a abrigar-se da chuva, que parece não dar tréguas. “O mau tempo não nos está a ajudar nada. Será que merecemos isto?”, pergunta uma senhora, a Maria. “Pois. Vem aí a [depressão] Marta. Só peço que não seja igual”.