Inundações, deslizamentos de terras e estradas cortadas: foi assim a manhã deste sábado a norte de Lisboa

De Azambuja a Sobral de Monte Agraço, há um rasto de destruição deixado pela chuva e pelo vento dos últimos dias. Em Alenquer, 75 pessoas ficaram desalojadas.

07 fev, 2026 - 16:30 • Ana Catarina André



Efeitos da Tempestade Marta em Vila Nova da Rainha, Distrito de Lisboa. Foto: Ana Catarina André/RR
Os campos estão submersos e as casas parcialmente inundadas. Em Vila Nova da Rainha, no concelho de Azambuja, os habitantes enfrentam há dias a subida dos caudais dos rios Ota e Alenquer. Muitos não sabem, ainda, exatamente o que perderam; se podem ou não recuperar as habitações ou alguns dos bens ali guardados.

Ana Dias tem-se refugiado, nos últimos dias, no primeiro andar da moradia onde vive com a família. No rés-do-chão, a água chegou a uma altura de 2 metros. “Tenho um armazém no quintal e lá dentro deve estar tudo estragado. Não faço ideia do prejuízo”, diz à Renascença, enquanto se aproxima da ponte, em Vila Nova da Rainha, para observar o caudal do rio. “Neste momento, a água baixou em minha casa, mas temo que a situação possa voltar a piorar”, acrescenta, preocupada. “Os meus vizinhos estão ainda piores. Têm um ginásio ao fundo do quintal e o chão levantou todo”.


Poucos minutos depois, alguns militares vão, de porta em porta, disponibilizando ajuda aos moradores – o Exército está no concelho de Azambuja, desde quarta-feira à tarde, na sequência da passagem da depressão Kristin. “Estamos a colocar sacos de areia [para proteger as populações da água], a perguntar se é necessária alguma coisa e a ajudar, se for necessário fazer evacuações”, explica, pouco depois, o tenente Ricardo Leite.

“Viemos também auxiliar os esforços dos destacamentos de engenharia [do Exército] que estiveram a construir barreiras de contenção com maquinaria pesada e a trabalhar no leito do rio”, acrescenta, dizendo que há agora mais de 50 militares no concelho a apoiar as populações.


Quem, também, não tem tido um minuto de pausa é o presidente da junta de freguesia, Bruno Borda d’Água, que adianta que há 12 casas inundadas na zona. Até à manhã deste sábado, 17 pessoas tinham sido retiradas de suas casas em Vila Nova da Rainha – no município de Azambuja, o número supera as 60.

75 desalojados em Alenquer

A poucos quilómetros, no concelho vizinho de Alenquer, os deslizamentos de terra multiplicam-se, tal como os lençóis de água. Há rios que galgaram as margens, como aconteceu na aldeia da Espiçandeira, onde uma estrada ficou cortada e uma igreja alagada. Na aldeia de Ribafria, os acessos ficaram quase todos cortados – há apenas um, entre cinco, por onde se pode continuar a circular.

No mesmo concelho, cerca de 40 habitantes da localidade da Mata tiveram de abandonar as suas habitações, na sexta-feira à noite, devido ao risco de deslizamento de terras. Perante este cenário que já fez 75 desalojados no município, o presidente da Câmara Municipal de Alenquer, João Nicolau, admitiu à Lusa que pondera pedir ao Governo que declare estado de calamidade no concelho.


Ao lado, no município de Sobral de Monte Agraço, mais de 80% da população estava sem água, ao final da manhã de sábado, numa altura em que não era possível ainda contabilizar o número de ocorrências. “Temos a subida do rio nas zonas da Gozundeira, Feliteira, Folgados e Pontes de Monfalim, caminhos danificados e entrada de água nas casas”, disse à Renascença a presidente da Câmara Municipal, Raquel Soares Lourenço.

“A prioridade agora é a desobstrução de vias e a colocação de sacos de areia – há muitos abatimentos de terras e de muros – e também a reposição do cemitério da Sapataria, danificado pela subida das águas e pela queda do muro”, acrescentou a autarca. Desde quarta-feira, o mau tempo fez nove desalojados neste concelho do distrito de Lisboa.


