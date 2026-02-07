Inundações, deslizamentos de terras e estradas cortadas: foi assim a manhã deste sábado a norte de Lisboa

Quem, também, não tem tido um minuto de pausa é o presidente da junta de freguesia, Bruno Borda d’Água, que adianta que há 12 casas inundadas na zona. Até à manhã deste sábado, 17 pessoas tinham sido retiradas de suas casas em Vila Nova da Rainha – no município de Azambuja, o número supera as 60.
75 desalojados em Alenquer
A poucos quilómetros, no concelho vizinho de Alenquer, os deslizamentos de terra multiplicam-se, tal como os lençóis de água. Há rios que galgaram as margens, como aconteceu na aldeia da Espiçandeira, onde uma estrada ficou cortada e uma igreja alagada. Na aldeia de Ribafria, os acessos ficaram quase todos cortados – há apenas um, entre cinco, por onde se pode continuar a circular.
No mesmo concelho, cerca de 40 habitantes da localidade da Mata tiveram de abandonar as suas habitações, na sexta-feira à noite, devido ao risco de deslizamento de terras. Perante este cenário que já fez 75 desalojados no município, o presidente da Câmara Municipal de Alenquer, João Nicolau, admitiu à Lusa que pondera pedir ao Governo que declare estado de calamidade no concelho.