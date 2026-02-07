Inundações, deslizamentos de terras e estradas cortadas: foi assim a manhã deste sábado a norte de Lisboa

Os campos estão submersos e as casas parcialmente inundadas. Em Vila Nova da Rainha, no concelho de Azambuja, os habitantes enfrentam há dias a subida dos caudais dos rios Ota e Alenquer. Muitos não sabem, ainda, exatamente o que perderam; se podem ou não recuperar as habitações ou alguns dos bens ali guardados.

Ana Dias tem-se refugiado, nos últimos dias, no primeiro andar da moradia onde vive com a família. No rés-do-chão, a água chegou a uma altura de 2 metros. “Tenho um armazém no quintal e lá dentro deve estar tudo estragado. Não faço ideia do prejuízo”, diz à Renascença, enquanto se aproxima da ponte, em Vila Nova da Rainha, para observar o caudal do rio. “Neste momento, a água baixou em minha casa, mas temo que a situação possa voltar a piorar”, acrescenta, preocupada. “Os meus vizinhos estão ainda piores. Têm um ginásio ao fundo do quintal e o chão levantou todo”.