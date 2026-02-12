Sem luz há mais de 300 horas. Maria e Manuel vivem no passado, de vela na mão

Como Patrícia Marcelino sublinhava, o final do dia é o pior. “À noite é pior. Às vezes até caio. Até caio às escuras. É um problema grave”, lamenta.
Tanto que a filha Nélia, nos últimos dias, o tem levado para a Nazaré, onde a família tem um apartamento. “Não temos lá muita coisa, mas sempre há camas”, refere a filha, há 32 anos a trabalhar fora de Portugal. O dia é passado naquela casa no lugar de Santa Margarida, junto a Memória. Isto porque o telhado da habitação, como a maioria dos que se veem naquela zona, voou com os ventos ciclónicos. “O telhado está todo partido e entra água nos quartos”, relata Diamantino.
"As pessoas, todos os dias, vêm-me perguntar [quando volta a eletricidade]. Isto são aldeias de população envelhecida. A noite é escura e isto causa medo às pessoas, como é normal". Patrícia Marcelino, presidente da União de Freguesias de Colmeias e Memória.
Da janela ele já consegue ver luz, a cerca de um quilómetro. Mas ali em casa, onde ele mais precisa, nada.
“Aqui sou obrigado a ter uma fogueira para me aquecer. Não posso ligar aquecedor nenhum, porque não tenho corrente elétrica. Não posso ligar nada”, repete.
“É uma miséria”, lamenta-se logo de seguida, para em ato contínuo olhar para Lisboa, mais precisamente para São Bento. “O primeiro-ministro, se estivesse a chover dentro de casa dele e às escuras como eu, já tinha resolvido o problema. Mas ele não se importa que os outros estejam a sofrer”, lamenta.