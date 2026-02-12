Sem luz há mais de 300 horas. Maria e Manuel vivem no passado, de vela na mão

O país viveu pouco mais de 12 horas de apagão, em abril de 2025, e o caos quase se instalou. Menos de um ano depois, nas zonas afetadas pelo comboio de tempestades, o apagão dura há mais de 12 dias. A vida nesses locais mudou. Drasticamente. Para os mais velhos, que vivem nas aldeias mais recônditas do concelho de Leiria, foi um regresso a um passado que tinha ficado na infância. Desde que a depressão Kristin passou, Manuel e Maria ficaram à luz da vela e perderam toda a comida que tinham nas arcas.

12 fev, 2026 - 09:30 • João Carlos Malta (texto e fotos)



Maria e Manuel sentem que entraram num portal que os reteve, de novo, nos tempos da infância. Fotomontagem: Rodrigo Machado/RR
Ouça aqui a reportagem de João Carlos Malta nas aldeias de Leiria sem luz há duas semanas.

“Na primeira noite em que acordámos sem luz, quando foi preciso levantar, ficámos desorientados. Estamos tão habituados à luz que ficámos perdidos”, lembra Maria da Anunciação, na sala da casa que há duas semanas estremeceu com a depressão Kristin.

Depois desse momento já passaram quase 300 horas, mais de 12 dias completos. Dia e noite sem energia. A vida tornou-se ainda mais complicada naquela aldeia do interior do concelho de Leiria. Mas Maria da Anunciação e Manuel ainda continuam a ir ao interruptor. Um ato reflexo que vez após vez fica sem o resultado que queriam: uma luz.

O hábito daquele gesto mantém-se, mas, desde 28 de janeiro e da passagem das várias tempestades naquela zona, que quase ninguém consegue ter eletricidade. E não há perspetiva de que a situação volte ao normal em breve.

O dia-a-dia deste casal, de 69 e de 73 anos, mudou por completo. As rotinas já não são as mesmas. Em casa quase nada funciona. Manuel e Maria — e mais cerca de 38 mil clientes da rede na zona de Leiria, até ao início desta semana (entretanto o número atual já é menor) —, entraram numa espécie de portal do tempo.


Sentem que voltaram ao passado, mais precisamente à infância, quando os banhos eram tomados em baldes e aquecidos no lume, para depois serem misturados com água da torneira.

E de repente tudo mudou

As velas e a lenha foram durante estes dias as únicas fontes de luminosidade e de calor para este casal que vive no topo de um planalto, num lugar chamado Toco, na freguesia de Memória e Colmeias. Estão no interior do interior do concelho. “Só tinha uma vela pequena, fui comprar mais duas grandes, mas já estão a acabar”, relata Maria da Anunciação.

A necessidade fez com que se adaptassem à nova realidade. Manuel comprou um foco de luz a pilhas para diversificar as opções. Sempre têm mais alguma claridade durante a noite para, por exemplo, poderem ver a comida.

Metemos o foco para, pelo menos, vermos o que estamos a comer. Eu sei o que faço e como faço, mas nem sempre é fácil. Às vezes até penso que estou a comer alguma coisa estragada”, lamenta Maria da Anunciação.


Telhados protegidos com material improvisado: uma imagem que se multiplica nas Colmeias e Memória, no interior do concelho de Leiria. Foto: João Carlos Malta/RR
A comida foi, aliás, uma das primeiras vítimas da falta de energia naquela casa. As arcas descongelaram e perdeu-se tudo. Agora há uma nova rotina nas refeições, conta Manuel. “Temos de sair e comprar o que é para um ou dois dias, no máximo”.

Antes de comprarem o foco, e à noite, quando nem a luz do dia ajudava, era o telemóvel que servia de lanterna àquele septuagenário. Apesar de não conseguir carregar o telefone em casa, Manuel arranjou uma alternativa: saía para dar uma volta de carro e encher pelo menos um traço de bateria antes de regressar a casa. À noite era uma ajuda preciosa para iluminar as idas à casa de banho.

“Temos de estar às escuras só com a vela. E temos de ir para a cama mais cedo”, relata Manuel.

Regresso aos banhos com bacias de água aquecida

O casal teve de se mudar também para o rés-do-chão da casa, porque no andar de cima, e apesar dos reparos no telhado, há uma “telha torcida” que mantém uma persistente entrada de água nos quartos. A chuva, que não dá tréguas, não ajuda a soluções mais definitivas.


O frio também se faz sentir e bem. Sem eletricidade, o casal encontrou um aquecedor a petróleo que estava sem uso. “Já é um bocadinho de aconchego a mais. Dá este calor aqui dentro da casa”, valoriza Manuel.

Pensaram em comprar um gerador, como outros vizinhos, mas desistiram da ideia. “Chegámos a ir ver, mas não conseguimos encontrar. Estivemos numa loja em Leiria uma manhã inteira. Quando eles chegaram, não deu para toda a gente. Já não conseguimos comprar”, relembra Maria da Anunciação.

"Temos de estar às escuras só com a vela. E temos de ir para a cama mais cedo". Manuel, de 73 anos, habitante do lugar do Toco, em Leiria.

“A gente pensou: não vale a pena estar a chatear-nos muito por isso. Olha, vamo-nos desenrascando”, explica a mulher.

Os banhos são “à moda antiga”. “Aquece-se uma panela de água quente. Depois tempero-a com água fria e vamos lavar com uma luvazinha. Lava-se a cabeça e o resto, pronto…. A higiene? Não nos podemos lavar muito”, diz Maria, entre ténues sorrisos.

A ligação ao mundo é feita pelo rádio a pilhas e os jornais que ainda conseguem ir comprar — e que estão pousados na mesa. “Faz-nos companhia”, reconhecem.


Quando a Renascença os visitou, Manuel e Maria da Anunciação estavam há quase 300 horas sem luz. Foto: João Carlos Malta/RR
Passadas quase duas semanas, e lembrando os estragos na casa da família, o tempo ainda não diluiu as memórias que se cravaram no pensamento. “Para mim foi quase o fim do mundo. Eu só gritava. Quando eu subia lá em cima ao telhado gritava e chorava”, recorda. “Mas Deus Nosso Senhor não quis que a gente fosse agora”, acrescenta.

Em relação ao abandono daquele lugar e de quem ali vive, Manuel diz que só nos últimos dias é que começaram a aparecer os primeiros sinais de ajuda. “Nunca passou aqui ninguém. Não passou aqui ninguém”, repete. “Nem a proteção civil, nem GNR, não passou aqui ninguém. Agora, de há uma semana para cá, de há uns dias para cá, é que sim”, conta.

Junta é o "ponto da queixa" de uma população à beira de um ataque de nervos

Descendo até ao vale, é na União das Freguesias de Colmeias e Memória, território limítrofe entre Leiria e Santarém, que os habitantes de todas aquelas aldeias se juntam para tentar resolver os seus problemas. Que são muitos. Aquele lugar é, nos dias que correm, um “ponto da queixa”.


A falta de luz é só mais um dos enormes problemas das mais de 3.700 pessoas que ali vivem. Três geradores estão a dar já energia a algumas casas, mas muitos continuam às escuras.

“As pessoas, todos os dias, vêm-me perguntar [quando volta a eletricidade]. Isto são aldeias de população envelhecida. A noite é escura e isto causa medo às pessoas, como é normal. São pessoas que vivem sozinhas, isoladas e é muito complicado”, descreve a presidente Patrícia Marcelino.

E a situação, dia a dia, começa a ser cada vez pior. O acumular do cansaço faz o seu trabalho no corpo, mas também na mente. “É um transtorno imenso e psicologicamente afeta-os porque vêem tudo o que conquistaram através do trabalho da vida deles destruído em segundos”, resume a autarca.

"Nunca passou aqui ninguém. Não passou aqui ninguém”, repete Manuel. “Nem a proteção civil, nem GNR, não passou aqui ninguém. Agora, de há uma semana para cá, de há uns dias para cá, é que sim".

Como refere a líder da Junta, aquela é uma população idosa, e Diamantino Oliveira já completou 91 anos. Há um mês a mulher teve um acidente e ainda está a recuperar no hospital. Está sozinho desde aí e agora ainda mais abandonado, sem ter energia. A filha Nélia, que vive em França, teve de meter umas férias à pressa para o ajudar.

Naquela tarde, ele estava sentado numa cozinha escura só iluminada e aquecida pela lenha da lareira. A comunicação é feita em voz alta porque já não ouve muito bem. A nova vida sem luz descreve-a assim: “Tenho-me remedeado aqui com com umas luzitas, com uns candeeiros a pilhas”.


Uma motosserra invisível atravessou o centro do país

Como Patrícia Marcelino sublinhava, o final do dia é o pior. “À noite é pior. Às vezes até caio. Até caio às escuras. É um problema grave”, lamenta.

Tanto que a filha Nélia, nos últimos dias, o tem levado para a Nazaré, onde a família tem um apartamento. “Não temos lá muita coisa, mas sempre há camas”, refere a filha, há 32 anos a trabalhar fora de Portugal. O dia é passado naquela casa no lugar de Santa Margarida, junto a Memória. Isto porque o telhado da habitação, como a maioria dos que se veem naquela zona, voou com os ventos ciclónicos. “O telhado está todo partido e entra água nos quartos”, relata Diamantino.

"As pessoas, todos os dias, vêm-me perguntar [quando volta a eletricidade]. Isto são aldeias de população envelhecida. A noite é escura e isto causa medo às pessoas, como é normal". Patrícia Marcelino, presidente da União de Freguesias de Colmeias e Memória.

Da janela ele já consegue ver luz, a cerca de um quilómetro. Mas ali em casa, onde ele mais precisa, nada.

“Aqui sou obrigado a ter uma fogueira para me aquecer. Não posso ligar aquecedor nenhum, porque não tenho corrente elétrica. Não posso ligar nada”, repete.

É uma miséria”, lamenta-se logo de seguida, para em ato contínuo olhar para Lisboa, mais precisamente para São Bento. “O primeiro-ministro, se estivesse a chover dentro de casa dele e às escuras como eu, já tinha resolvido o problema. Mas ele não se importa que os outros estejam a sofrer”, lamenta.


Diamantino Oliveira, de 91 anos, tem a lenha e os candeeiros a pilhas para o aquecerem e lhe darem luz. Foto: João Carlos Malta/RR
Desabafos de frustração são o dia-a-dia das últimas duas semanas para a presidente da União de Freguesias de Memória e Colmeias.

É normal que as pessoas se sintam abandonadas, nós somos a última freguesia do concelho e elas sentem que são sempre as últimas a serem tratadas. Acabam por sentir que são as últimas pessoas a ver alguma coisa resolvida. É o abandono destas pessoas, especialmente da população envelhecida”, analisa a autarca.

“Aqui sou obrigado a ter uma fogueira para me aquecer. Não posso ligar aquecedor nenhum, porque não tenho corrente elétrica. Não posso ligar nada”. Diamantino Oliveira, 91 anos, residente no lugar de Santa Margarida.

Na maior parte das situações, as pessoas juntam-se na sede da Junta porque precisam de se queixar, mas frequentemente “querem só desabafar”. “Às vezes as pessoas só precisam de conversar um bocadinho, de qualquer forma”, considera Patrícia Marcelino.

Para tudo o que aconteceu e para a forma como foram tratadas, a autarca até acha “que as pessoas foram bastante calmas”. A presidente da Junta diz que o tempo sem abastecimento de eletricidade é já “muito” e as resposta da E-Redes, gestora da rede elétrica nacional, são quase nulas. “Torna tudo muito complicado, já passaram 12 dias sem luz e isto [falta de comunicação] acaba por se tornar inadmissível”, critica.


Voltando ao topo do planalto, na Portela da Memória, encontramos mais uma casa sem energia. Lá dentro estão José Frade, de 79 anos, e Maria Adelina Gonçalves, de 73 anos, à conversa com o tesoureiro do executivo da Junta, David Simões. Queixam-se da falta de apoio de tudo e de todos.

O tecto já não é tecto, é apenas uma estrutura que mantém poucas ou nenhumas telhas. David ouve, mas desabafa. “Não temos ninguém. Os funcionários da Junta estão cansados, cansados. Há funcionários que quase nem vêem os filhos. Está tudo roto… Foi uma semana, está tudo roto”, lamenta.

E perante o casal, que está sem casa a viver com vizinhos, prossegue: “Também tenho um funcionário que está desalojado. Não tem casa. Agora está a ficar em casa do sobrinho”, conta.

Em seguida confessa a exaustão dele próprio, mas que ali se sente que é de todos. “Eu sentei-me à frente do meu computador para tentar só ver os e-mails. Comecei a olhar para aquilo, não consigo. Já não consigo. Eu preciso ir para a cama e dormir, mas eu chego à cama e não consigo dormir.”


Memória, a última freguesia de Leiria antes de chegar a Santarém. Foto: João Carlos Malta/RR
O breu da noite começa a chegar. Se o dia estava cinzento com um manto de nevoeiro denso, mais escuro fica. David sai e José entra na habitação que já não se parece com uma casa. O chão é uma piscina. E os telhados acumularam tanta água que já mais parecem uma esponja, prontos a desfazer-se. Não tem luz, mas esse nem é o principal problema. Mais do que tudo, já quase não tem casa.

O vizinho deu-lhe abrigo à noite, mas o dia ele passa-o na casa que quer salvar. José mostra as divisões uma a uma. Baldes, panos e água. Muita água. Na sala, o vento arrancou a persiana. “Isto não tem telha nenhuma. Ficou sem nadinha”, diz Maria Adelaide.

José olha para cima, aponta para o telhado e diz que só queria que lhe tivessem posto uma lona, algo para tapar. Mas até agora, passadas quase duas semanas, nem isso. “Comprei estes plásticos, custaram 100 euros, mas nem isso me puseram lá em cima”, lamenta.


Este homem com quase 80 anos, operado há pouco tempo às cataratas, tem andado lá em cima no telhado a ver se consegue melhorar a situação. Os resultados, à vista desarmada e sem saber qual o primeiro impacto do vendaval, não são muito visíveis.

Tudo somado, diz que não come nada “há três dias” e também ele chega à cama e não dorme. José e Maria Adelina contam que passam horas a tentar tirar a água de dentro de casa. Mas é um trabalho inglório, porque, sem telhado, ela não pára de entrar. A chuva não dá descanso nas últimas semanas.

Quando lhe dizem que pelo menos mais uma semana de mau tempo é certa, exclama desanimado: “Mais uma!!”. Ainda nem consegue pensar em recuperar e voltar ao normal. E dinheiro para reconstruir a casa? “Tem de se roubar, como diz o outro”, afirma José em tom de brincadeira.

Maria Adelina interrompe: “Estamos vivos. Só peço a Deus que nos dê saúde”.

Na Junta de Freguesia reconhece-se que a normalidade é um lugar ainda longe de Colmeias e Memória e sem data para chegar. “A própria meteorologia não ajuda a que nós consigamos recuperar o telhado, quer seja a telha ou a lona. Podermos voltar à normalidade está muito, muito complicado”, remata.


