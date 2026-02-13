Em Alcácer do Sal, a cervejaria A Papinha virou um "aquário". "33 anos de trabalho… e num dia acaba tudo"

A marca da água atravessa a parede da Papinha quase junto ao teto. É o que permanece de um momento em que tudo o resto se moveu. Ricardo Costa encosta a mão aberta e mede a distância que escapou: “Ficou a cinco dedos”. O estabelecimento e o armazém das arcas ficaram submersos. “Foram dois aquários. Com tudo submerso durante dois dias.”

A porta estava fechada. Estão habituados às subidas do rio e tinham protegido o que podiam. Mas desta vez não entrou pela frente. “Começou a sair dos ralos.” Pelas canalizações, pelas tubagens da cerveja que passam pelo chão desde o pequeno armazém onde estão os barris. “A casa começou a encher de dentro para fora.”

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



As arcas continuam alinhadas contra a parede, agora vazias. Ali guardavam marisco — arcas inteiras de camarão e de choco. O choco frito era, segundo os moradores, “dos pratos que mais saíam” numa das casas “que mais roda na cidade”.

Quando Ricardo entrou pela última vez no armazém, a água já lhe chegava à cintura e os frigoríficos começaram a levantar. “Ainda levei com um em cima.” Saiu. “Largámos tudo. Não havia mais nada a fazer, porque a água não parava de subir.”