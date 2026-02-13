Nem a rádio chega a algumas aldeias de Pombal, sem luz nem comunicações há mais de duas semanas

Mas afinal, qual é a importância das rádios locais?
À hora certa, depois do noticiário, Miguel Valentim abre a via e entra no ar. Antes do “pedido da Inês de tocar os GNR”, avisa os ouvintes da criação de uma bolsa de advogados voluntários para apoiar cidadãos e empresas afetadas pela depressão Kristin.
Em casos como este, “embora as rádios nacionais estejam a cobrir o que aconteceu a nível nacional, raramente dão informação local”.
“O que se passa? Quando vem a luz? Quando há uma reunião de câmara?” Miguel acredita que é para estas questões que a comunidade local procura resposta.
Gonçalo Santos, jornalista da Rádio Cardal, também acredita que o seu trabalho é “importante para toda a comunidade”, tendo em conta que “a imprensa e rádios locais são fundame