"Ainda há humanidade". Sem casa e sem dinheiro para as obras, Carina acredita na reconstrução

Carina Ferreira teme que o que sobrou da casa onde, até há um mês, vivia com os dois filhos, na freguesia de Monte Real, Leiria, possa ainda ceder.

As paredes estão instáveis e em grande parte das divisões o teto desapareceu. No chão, há pedaços de azulejos e tijolos partidos, brinquedos dos filhos e outros objetos que faziam parte do quotidiano da família.

Um mês depois da passagem da tempestade Kristin, Carina Ferreira ainda ouve o vento que lhe levou grande parte da casa, a única que tinha e que herdara da avó.

Naquela noite, passou quatro horas fechada na casa de banho, com os filhos e o companheiro. “Estávamos a segurar a porta, o vento vinha, entrava lixo e entulho e eu disse ao pai do Salvador [o filho mais novo]: ‘vamos morrer aqui os quatro e ninguém vai dar conta’. Depois, ficou um silêncio. Lembro-me sempre do silêncio e frio, muito frio”, recorda, emocionada.