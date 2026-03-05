Em Leiria desespera-se por um pedreiro. “Se tivesse quem me comprasse a casa, ia para outro lugar”

Já passou mais de um mês desde que a depressão Kristin lhes abanou a casa, mas para Elísio e para Graça o trauma ainda não passou. O homem de 66 anos diz que “a vida tem de continuar”, mas a cada rabanada de vento mais forte fica “sempre com o coração nas mãos”. Por isso, tem uma certeza, se dependesse dele não ficava ali. Ia viver para outro lado.

Ali é Souto da Carpalhosa. Uma das freguesias de Leiria mais fustigadas pela catástrofe do final de janeiro. E a casa daquele casal foi precisamente das mais atingidas. Fica no cimo de um monte, e não tem nenhuma barreira natural ou casas à frente a protegê-la.

Elísio não tem problemas em admitir. “Tive medo naquela noite”, recorda. As sequelas do dia da tempestade permanecem gravadas no corpo. Anda com o apoio de muletas e com o pé protegido.

O ex-agente da PSP tinha sido operado há cerca de um mês antes. Quatro ou cinco dias antes da depressão Kristin passar por Leiria, estava tudo a correr bem e até tinha ido retirar os pontos.