A canábis já não é o que era. Vozes, delírios e psicose com uma droga cada vez mais perigosa

Nos primórdios da genética, clarifica a equipa de investigação, pensava-se que os genes eram uma aquisição "para a vida". Actualmente sabe-se, através da epigenética, que o que fazemos ao longo dos anos pode resultar em modificações no DNA.

"Aquilo que você come, se faz ou não exercício, se toma ou não toma medicamentos, [tudo isso] influencia a atividade dos seus genes". A canábis, sabemos hoje, "altera muito a expressão genética", destaca Ana Sofia Machado. "Isso é visível não só no sangue, mas em outros líquidos biológicos, no esperma. Há alterações também, já se viu, nas gerações futuras. Portanto, se os pais estiverem a consumir, as crianças têm alterações, mas não sabemos qual é o significado clínico disso”, declara Ana Sofia Machado.

Para ser validado, o estudo precisa de ser alargado, mas as conclusões preliminares apontam para que quem consome canábis e não tem psicose tenha "com mais frequência um polimorfismo genético que os defende da psicose”. “Não são os outros que estão mal, mas os que não têm [psicose] parecem ter ali uma proteção”, refere Maria Augusta Coelho.

Independentemente das respostas que a ciência venha a encontrar, os benefícios da intervenção fazem-se já sentir, pelo menos para Sandro. “Tanto a minha concentração como a minha motivação, a minha vontade de viver, o ter objetivos e lutar por isso, tudo voltou de uma forma presente e consistente na minha vida”, admite o utente.

“Não há palavras para descrever o quão positivo é viver sem ter vícios, sem estar agarrado a qualquer tipo de droga”, acrescenta. “É uma paz interior tremenda, é um sentimento de felicidade que influencia tudo na minha vida, tudo o que está ao meu redor e até as pessoas mais próximas — e até os outros, os estranhos, também. Nós não somos a mesma pessoa quando consumimos drogas e quando não consumimos.”