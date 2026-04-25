Fotogaleria. Milhares de pessoas celebram a liberdade em Lisboa e no Porto
Celebrações do 25 de Abril juntam milhares nas ruas de Lisboa e Porto. Veja aqui as fotografias.
Celebrações do 25 de Abril juntam milhares nas ruas de Lisboa e Porto. Veja aqui as fotografias.
Milhares de pessoas voltaram a sair à rua, neste sábado, em vários pontos do país, para assinalar os 52 anos do 25 de Abril. As maiores concentrações aconteceram em Lisboa e no Porto.
Na capital, a Avenida da Liberdade encheu-se de gente de todas as idades, num ambiente onde se cruzaram diferentes gerações, diversas causas e uma presença marcante de cravos vermelhos. Já no Porto, milhares de participantes deram cor às ruas da cidade numa celebração da Liberdade. A marcha desta tarde ficou também marcada por palavras de ordem contra “novos fascismos” e pela afirmação de que o espírito de Abril continua bem vivo.
As comemorações do 25 de Abril no Porto juntaram pais com crianças ao colo, jovens preocupados com o futuro e idosos que ainda guardam memórias do tempo do Estado Novo. Entre os mais de 10 mil participantes que marcharam desde a antiga sede da PIDE até à Avenida dos Aliados, destacaram-se preocupações como a saúde, a educação, a habitação, a precariedade laboral e o atual contexto de tensões geopolíticas.