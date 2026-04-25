Fotogaleria. Milhares de pessoas celebram a liberdade em Lisboa e no Porto

Milhares de pessoas voltaram a sair à rua, neste sábado, em vários pontos do país, para assinalar os 52 anos do 25 de Abril. As maiores concentrações aconteceram em Lisboa e no Porto.

Na capital, a Avenida da Liberdade encheu-se de gente de todas as idades, num ambiente onde se cruzaram diferentes gerações, diversas causas e uma presença marcante de cravos vermelhos. Já no Porto, milhares de participantes deram cor às ruas da cidade numa celebração da Liberdade. A marcha desta tarde ficou também marcada por palavras de ordem contra “novos fascismos” e pela afirmação de que o espírito de Abril continua bem vivo.