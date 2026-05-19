No silêncio do Tua, uma família decidiu arriscar. Há 20 anos que não existia ali um alojamento aberto todo o ano

No Tua, o silêncio não significa vazio. A paisagem impõe-se com uma densidade quase física, feita de encostas desenhadas por vinhas, do curso paciente do rio, apenas interrompido pelo som metálico do comboio que, ao longe, ainda confirma a existência de ligações ao exterior (dois comboios que se cruzam, um que vem da Régua para o Pocinho e outro que vai do Pocinho para a Régua às 13h35, aos domingos).

Entre essa quietude, Isabel Alves encontrou não apenas um lugar para ficar, mas uma razão para agir. E a pergunta que a deixou definitivamente a pensar, surgiu do marido, Francisco Pereira, 41 anos: “Porque permanece este território adormecido, quando a beleza é evidente e o potencial tão frequentemente elogiado?”

A interrogação acabou por se transformar em projeto. Junto à estação do Tua, o Miradouro do Pescador oferece uma vista ampla sobre o vale, permitindo observar o rio em toda a sua extensão visível, num enquadramento que surpreende pela escala e pela nitidez. A poucos metros está o sonho de Isabel e Francisco.

Na unidade hoteleira inaugurada há poucas semanas, a rotina constrói-se de forma idêntica à de qualquer casa. Francisca, 4 anos, participa sem hesitação nas tarefas mais simples. “Podes vir aqui ajudar a mãe a servir os pequenos-almoços? Pegas aqui. Obrigada, amor. Podes pôr em cima da mesa.”

Natural de Alijó, com 35 anos, Isabel cresceu com uma ideia persistente. “O meu pai sempre sonhou em ter uma casa em Foz Tua. Foi mesmo um sonho que ele sempre idealizou.”

A esse desejo juntou-se uma inclinação própria, alimentada pela formação em turismo em Vila Real. “Sempre gostei de interagir com pessoas, sempre tive o gosto de servir.", explica.

A concretização exigiu muito mais do que planeamento. A imagem de Isabel à porta, a preparar baldes de cimento, descreve um processo real. “A construção da casa foi mesmo toda feita por nós. Eu, o meu marido, o meu irmão, o meu pai, o meu sogro. Foi mesmo um projeto familiar”, recorda, sem esconder a emoção.

