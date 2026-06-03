Retratos de uma greve geral. "Vamos derrotar o pacote do patrão"
Um eletricista da Carris que promete derrotar "o pacote do patrão", uma reformada que continua na linha da frente das reivindicações, uma professora que atravessou o país para protestar, uma tripulante de cabine, um bancário, estudantes e jovens trabalhadores. Quem são as pessoas que deram rosto à greve geral? E porque acreditam que a mobilização coletiva continua a ser a melhor resposta aos problemas de quem trabalha? As respostas em forma de retratos durante a manifestação que terminou na Assembleia da República.