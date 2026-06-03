Retratos de uma greve geral. "Vamos derrotar o pacote do patrão"

"Eu venho de direito, logo eu sei muito bem como é que está o Código de Trabalho agora e o que querem mudar agora também. E acho que a coisa que mais me preocupa é que o período de nojo antes de a terceirizar a tua função vai acabar com este pacote, ou seja, podem demitir a tua equipa porque já não é essencial para o teu empregador, mas depois contratam uma equipa que recebe muito menos, talvez na Índia ou assim, em que os próprios trabalhadores estão a ser explorados e o que é que acontece? Afinal eras útil, eras é caro para o patrão. E perdes o teu direito de negociar o teu salário e aquilo que te diferencia deixa de ser o teu valor no trabalho, o teu mérito, aquilo que tu fazes passa a ser apenas o quão caro és." Francisco Morgado, 25 anos, Bancário