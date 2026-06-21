Corridas de aviões voltaram ao Douro. Veja as imagens do Air Invictus

Os famosos cones insufláveis ergueram-se no ar e, nove anos depois da última edição da Redbull Air Race, ficaram a flutuar de novo sobre as águas do rio. Momentos depois as máquinas voadoras, conhecidas como F1 dos ares, rasgaram os céus, brindando a assistência, nas duas margens do Douro, com acrobacias áreas e uma condução levada aos limites. Mais de um milhão de pessoas devem assistir ao evento Air Invictus que culmina este domingo em iniciativas espalhadas por Porto, Gaia, Maia, Matosinhos e Espinho.

21 jun, 2026 - 11:34 • Redação com Paulo Aragão (fotografia)



Air Invictus decorre nove anos depois da última edição da Redbull Air Race. Foto: Paulo Aragão/ Renascença
Air Invictus decorre nove anos depois da última edição da Redbull Air Race. Foto: Paulo Aragão/ Renascença

O ponto alto do evento incluiu corridas, acrobacias e passagens aéreas militares. Foto: Paulo Aragão/ Renascença
O ponto alto do evento incluiu corridas, acrobacias e passagens aéreas militares. Foto: Paulo Aragão/ Renascença

A Ponte de Dom Luiz I foi mais uma vez palco para as corridas de aviões. Foto: Paulo Aragão/ Renascença
A Ponte de Dom Luiz I foi mais uma vez palco para as corridas de aviões. Foto: Paulo Aragão/ Renascença

A organização espera um retorno económico de 100 milhões de euros. Foto: Paulo Aragão/ Renascença
A organização espera um retorno económico de 100 milhões de euros. Foto: Paulo Aragão/ Renascença

Milhares de pessoas passaram a tarde deste sábado de olhos postos no céu, nas duas margens do Douro. Foto: Paulo Aragão/ Renascença
Milhares de pessoas passaram a tarde deste sábado de olhos postos no céu, nas duas margens do Douro. Foto: Paulo Aragão/ Renascença

O passeio dos dois lados do rio serviu de miradouro privilegiado para ver os aviões. Foto: Paulo Aragão/ Renascença
O passeio dos dois lados do rio serviu de miradouro privilegiado para ver os aviões. Foto: Paulo Aragão/ Renascença

Evento termina este domingo. Foto: Paulo Aragão/ Renascença
Evento termina este domingo. Foto: Paulo Aragão/ Renascença

A operação montada para o Air Invictus obrigou a fortes restrições na circulação rodoviária e pedonal no Porto e em Gaia. Foto: Paulo Aragão/ Renascença
A operação montada para o Air Invictus obrigou a fortes restrições na circulação rodoviária e pedonal no Porto e em Gaia. Foto: Paulo Aragão/ Renascença

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