Um olho no fogareiro, outro na TV. "O São João é outra coisa a ver a seleção. A sardinha até sabe melhor”

A rua de São Vitor é uma das zonas mais tradicionais do Porto e passagem obrigatória na noite de São João. À hora a que a seleção portuguesa entrava em campo, nos Estados Unidos, para jogar contra o Uzbequistão na segunda jornada do Mundial, já muitos fogareiros tinham sido instalados no passeio e começavam a laborar.

“É juntar o útil ao agradável, a festa fica mais engraçada”, diz Luís Lopes, contente com a coincidência do calendário, enquanto prepara uma alheira na brasa. “É uma receita de família”, garante este Cristiano Ronaldo da grelha. O portuense de gema, com 55 anos, aproveitou um terreno vazio ao pé de casa para juntar familiares e amigos.

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O principal é mesmo o São João, mas mesmo assim a decoração foi escolhida a rigor por causa do jogo. “Torço por Portugal, está tudo alusivo a Portugal neste espaço”, sublinha, apontando para as bandeirinhas que foram colocadas nas paredes.

Um televisor transmite a partida e não demorou muito à erupção dos festejos. O golo de Ronaldo aos 6 minutos fez tremer as redes da baliza do Uzbequistão e levou quem ali estava à loucura.

Televisão instalada na mala aberta de um carro

Uma alegria que se repetiu mais duas vezes na primeira parte. Por essa altura, já a família Gaspar tinha começado a preparar o churrasco. “Já estão as brasas a saltar”, constata Cláudia, enquanto reforça o fogo com aparas de madeira. “Não tarda nada vem a carne e o peixe. Agora é a chouricinha e as salsichas”.