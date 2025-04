Governo em gestão multiplica inaugurações: ciclovias, termas e até uma praça em Paris

Maria da Graça Carvalho e Fernando Alexandre, os ministros mais viajados

Ainda Marcelo Rebelo de Sousa não tinha anunciado eleições antecipadas para 18 de maio e Luís Montenegro já tinha começado o seu roteiro. A primeira paragem foi Oeiras, para a entrega dos primeiros apartamentos do Programa Habitacional Alto da Montanha, ao lado do ministro da Habitação, Miguel Pinto Luz, e do autarca Isaltino Morais.

No mesmo dia, a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, esteve na inauguração do Balcão S.Energia + Próximo do outro lado da margem do Tejo, no Barreiro. Mais a norte, no distrito de Leiria, o ministro Fernando Alexandre esteve na sessão de lançamento da requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Ribeiro Ferreira, em Alvaiázere.

Os ministros estiveram em 75 concelhos diferentes e marcaram presença em 42 inaugurações no espaço de um mês e meio

A ministra mais veterana do Executivo de Montenegro foi, aliás, a que participou em mais ações no último mês e meio. Ao todo foram 24 inaugurações, eventos, reuniões, visitas que foram desde Vila Verde, em Braga, a Castro Marim, Lagoa e Lagos, no Algarve.

Entre eles destaca-se a apresentação da estratégia "Água que Une", mas também a assinatura de protocolos para descarbonização de transportes públicos e a apresentação do Plano de Intervenção para a Floresta 2025-2050.