Luís Montenegro vs. Pedro Nuno Santos. As 12 frases que marcaram o debate

Veja também

O debate de mais de uma hora desta quarta-feira entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, na RTP, SIC e TVI, foi marcado por ataques em todos os temas de parte a parte.

Se o líder do PS aproveitou o tema da saúde, do apagão e da economia para tentar ganhar votos, enquanto o líder da AD acusou-o de falta de seriedade no aspeto pessoal, ao "expor a sua família", e de falar das propostas para os próximos anos e dos resultados na pasta da habitação, em que o socialista foi ministro.

Aqui estão 12 frases que marcaram o debate:

"Ao Governo pedia-se comunicação e coordenação e falhou nessa missão. Não é caso único, já tinha falhando noutras crises: greve do INEM e os incêndios de 2024", Pedro Nuno Santos sobre o apagão desta segunda-feira