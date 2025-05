No Alentejo, os "partidos de esquerda são uma desilusão completa"

A desilusão e o efeito Mercadona dos novos partidos

O investigador no ISCTE, João Carvalho, destaca que o crescimento do Chega resulta principalmente da mobilização da abstenção. O investigador doutorado em Ciência Política pela universidade britânica de Sheffield realça que nos casos de Beja, Portalegre e Évora "é possível ver que há uma relação entre a redução da abstenção e o aumento do voto no Chega".

João Carvalho sublinha à Renascença que o "declínio eleitoral dos partidos de esquerda dos últimos anos" aconteceu no Alentejo "já antes do Chega aparecer" e dá nota de que a região é essencialmente movida por voto "antissistema". E refere ainda que há investigações científicas já realizadas onde é possível perceber que "o voto do Chega a nível nacional tem sido mais forte nos distritos em que havia menos voto nos partidos main stream [PS e PSD]".

"É o efeito Mercadona: um supermercado novo que vem com uma moldura que já existia em muitos supermercados, mas que capta a preferência por ser um projeto novo, com propostas diferentes"

No caso do Alentejo, o investigador destaca que o partido antissistema mais votado era o PCP. João Carvalho acredita que a perda de votos no Partido Comunista está relacionado com o facto de o PCP ter apoiado a geringonça e providenciado apoio parlamentar ao governo minoritário do PS. "As pessoas que consideram que os políticos são corruptos e que estavam mobilizados pelo voto antissistema, acabam por desistir e afastam-se do partido [PCP]", diz.

No ano passado, o Chega quadruplicou o número de deputados em relação a 2022 e cresceu 11 pontos percentuais no número de votos, um crescimento que se deu "num contexto bastante favorável ao discurso populista", segundo João Carvalho, "devido ao caso da demissão do antigo primeiro-ministro, António Costa, por uma investigação de corrupção, ao caso da Madeira e das gémeas luso-brasileiras". Este ano, de acordo com o investigador, " o contexto não é tão favorável" porque não há investigações criminais sobre Luís Montenegro e o caso Spinumviva.

Quanto aos casos judiciais conhecidos nos últimos meses, que envolviam deputados e membros do Chega, o especialista em Ciência Política diz que "nunca vão afetar o apoio eleitoral". João Carvalho defende que o eleitorado do Chega "não é facilmente desmobilizado", realçando que "os partidos de extrema-direita quando desaparecem, é por conflitos internos e não porque o eleitorado desiste".