Bailaricos, arruadas, protestos. A campanha eleitoral já está a todo o gás e estas são as melhores imagens da semana

A campanha eleitoral para as legislativas tem sido rica em imagens que vão do insólito ao introspetivo. Reveja os principais momentos de uma semana recheada de visitas, contacto com a população e comícios. Os candidatos aqueceram as máquinas para tentar convencer o eleitorado a dar-lhes o seu voto e agora têm que dar tudo na reta final que se avizinha.

10 mai, 2025 - 15:12 • Miguel Marques Ribeiro , com fotos Lusa