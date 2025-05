O que defende mesmo o Chega? As convicções e contradições do partido de André Ventura

Família. O pilar contra o “inverno demográfico”

No entender do Chega, a família não é apenas uma categoria íntima, mas também pública e política; define-a como principal eixo de combate ao “inverno demográfico”, recusando a imigração como solução. “Acreditamos que é a família, e não a imigração, a única capaz de manter viva a chama das nossas tradições, cultura e desígnios nacionais”.

Ora, para apoiar as famílias portuguesas, no campo da habitação, o Chega quer adaptar o “Programa Nacional de Acesso à Primeira Habitação Jovem”, permitindo que casais jovens em que um dos elementos tenha mais de 35 anos também possam candidatar-se. Pretende ainda permitir que terrenos mistos sejam usados para habitação própria e permanente, com o intuito de facilitar o acesso à propriedade nos meios rurais.

No plano da fertilidade e saúde materna, propõe investir no diagnóstico precoce da infertilidade, reforçar o apoio a casais com dificuldades de conceção e valorizar os cuidados perinatais, incluindo fisioterapia da cintura pélvica, apoio psicológico e assistência no pós-parto.

Além disso, quer criar linhas de apoio 24h para grávidas em situação de risco ou solidão, e ainda um fundo de emergência social para grávidas em risco de interrupção da gravidez por motivos económicos. (Desde 2019, o Chega deixou cair a ambição de retirar o aborto e as cirurgias de mudança de sexo do conceito de saúde pública.)

A nível fiscal e laboral, apresenta medidas como: isenção de IRS para mulheres com três ou mais filhos, enquanto estes forem dependentes; alargamento da licença parental para 12 meses (em 2019, defendia um aumento destas licenças “para 3 anos”), com “valorização do papel dos avós na rede de apoio”; apoios fiscais a famílias monoparentais com adultos até 35 anos; promoção de horários flexíveis, teletrabalho e isenção de Taxa Social Única (TSU) para empresas familiares; apoio à natalidade nas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), com financiamento indexado ao número de filhos dos utentes. (Em nenhum momento o Chega avança com números relativos ao impacto financeiro destas medidas.)

Em termos de proteção infantil, o partido recomenda separar a pobreza dos maus-tratos nos processos de retirada de crianças às famílias. Defende que “a pobreza não pode continuar a ser razão para institucionalizar crianças” e quer que os técnicos envolvidos em decisões que coloquem em risco os menores sejam responsabilizados legalmente.

Prevê também, como a