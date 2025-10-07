Da ferrovia à habitação: as promessas que tentam travar o êxodo de Portalegre

Portalegre pode ser uma das surpresas das autárquicas. A história eleitoral recente do concelho mostra um eleitorado volátil, capaz de premiar ou punir quem governa. Por vezes alinha com um partido, noutras com a oposição.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Este ano, há cinco candidatos na corrida eleitoral. Ainda assim, Fermelinda Carvalho, presidente da autarquia desde 2021, apoiada pelo PSD e CDS-PP, mostra-se confiante: "Se não estivesse confiante no trabalho feito, não me recandidatava."

A autarca defende que Portalegre é um concelho onde as escolhas muitas vezes ultrapassam os partidos: "Portalegre é um concelho que vota em pessoas, não apenas em partidos." Não faz sentido, entende, tirar ilações, por exemplo, das últimas legislativas – em que o Chega venceu no distrito, mas em Portalegre (cidade) foi a Aliança Democrática que saiu por cima.

Francisco Silva, empresário e candidato do PS, quer virar a página de 28 anos sem governação socialista na câmara. “Eu acho que o mandato [de Fermelinda], sinceramente, não foi bom.”

Segundo o socialista, a autarca tem pouca obra para apresentar. “Está a fazer e a colocar alcatrão, alcatrão, alcatrão com fartura, dentro da cidade, onde, em zonas, quanto a mim, não são prioritárias, nem havia necessidade de pôr tanto alcatrão.”

Enquanto isso, Ricardo Romão, candidato do Movimento Independente CLIP (que entre 2013 e 2021 comandou os destinos da câmara), acusa o atual executivo de falta de rumo: “Não há uma estratégia definida que preveja que haja uma mudança do paradigma do concelho.” O mandato foram, sublinha, “quatro anos perdidos.”