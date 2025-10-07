Da ferrovia à habitação: as promessas que tentam travar o êxodo de Portalegre

Num concelho onde a população encolhe de ano para ano, as promessas crescem. Em Portalegre, a presidente Fermelinda Carvalho recandidata-se com garantias de continuidade, enquanto PS e independentes falam em estagnação e exigem mudança. A habitação, os acessos e a gestão interna da câmara estão no centro do debate, num território onde cada voto pode ser determinante.

07 out, 2025 - 07:00 • Fábio Monteiro



Reportagem Autárquicas Portalegre

Portalegre pode ser uma das surpresas das autárquicas. A história eleitoral recente do concelho mostra um eleitorado volátil, capaz de premiar ou punir quem governa. Por vezes alinha com um partido, noutras com a oposição.

Este ano, há cinco candidatos na corrida eleitoral. Ainda assim, Fermelinda Carvalho, presidente da autarquia desde 2021, apoiada pelo PSD e CDS-PP, mostra-se confiante: "Se não estivesse confiante no trabalho feito, não me recandidatava."

A autarca defende que Portalegre é um concelho onde as escolhas muitas vezes ultrapassam os partidos: "Portalegre é um concelho que vota em pessoas, não apenas em partidos." Não faz sentido, entende, tirar ilações, por exemplo, das últimas legislativas – em que o Chega venceu no distrito, mas em Portalegre (cidade) foi a Aliança Democrática que saiu por cima.

Francisco Silva, empresário e candidato do PS, quer virar a página de 28 anos sem governação socialista na câmara. “Eu acho que o mandato [de Fermelinda], sinceramente, não foi bom.”

Segundo o socialista, a autarca tem pouca obra para apresentar. “Está a fazer e a colocar alcatrão, alcatrão, alcatrão com fartura, dentro da cidade, onde, em zonas, quanto a mim, não são prioritárias, nem havia necessidade de pôr tanto alcatrão.”

Enquanto isso, Ricardo Romão, candidato do Movimento Independente CLIP (que entre 2013 e 2021 comandou os destinos da câmara), acusa o atual executivo de falta de rumo: “Não há uma estratégia definida que preveja que haja uma mudança do paradigma do concelho.” O mandato foram, sublinha, “quatro anos perdidos.”


Ricardo Romão, candidato do Movimento Independente CLIP. Foto: Movimento CLIP
Da reabilitação prometida ao desafio da execução

Como não podia deixar de ser, a habitação está no centro do debate em Portalegre. A atual presidente aponta como uma das suas principais conquistas a recuperação de um imóvel com 96 apartamentos abandonados, hoje parcialmente transformados em residência para estudantes e habitação familiar.

“Quarenta e quatro apartamentos foram comprados pelo Instituto Politécnico de Portalegre e foi lá instalada uma residência de estudantes, os outros 44 foram vendidos a famílias. Faltam recuperar 16.”

Fermelinda reconhece, no entanto, entraves: falta de construtoras e concursos desertos. “Temos lançado concursos públicos no âmbito da estratégia local de habitação e muitos deles têm ficado, infelizmente, desertos.”

Francisco Silva propõe reabilitar o centro histórico, onde vê ruas desertas e património a degradar-se. E alerta para a perda de população no concelho: "Nós estamos a perder um táxi [de população] por dia, isto é, quatro pessoas por dia. E isto é muito mau. Temos de parar com isto." (Entre 2021 e 2014, o concelho perdeu 2,2% da sua população.)

Também Ricardo Romão se queixa de atrasos na recuperação de edifícios. Quando em 2021 o CLIP abandonou a liderança da autarquia, acusa, “havia uma série de mecanismos previstos com uma calendarização para 2026.”

“A verdade é que não foi executado praticamente nada. Houve dificuldades, nomeadamente em conseguir empreiteiros que aceitassem algumas obras que foram sendo lançadas em concurso”, diz.


Emprego: iniciativas e limitações estruturais

Fermelinda Carvalho defende que a autarquia tem criado condições para atrair empresas e investimento. Recorda a política de alívio fiscal iniciada em 2022: "Reduzimos as taxas municipais de urbanização e edificação em 60%.”

Segundo a autarca, a medida teve efeitos imediatos: "Essa diminuição permitiu em dois anos aumentarmos 20% o número de licenças pedidas na Câmara e, por incrível que pareça, duplicámos o valor que a Câmara recebe. Em 2024, recebemos 400 mil euros, quando costumávamos nem chegar aos 200 mil."

À margem da política fiscal, destaca-se também o investimento em infraestruturas empresariais. "Criámos uma nova zona industrial, com mais 49 lotes, que já estão todos vendidos. Vendemos esses novos lotes em dois meses." Parte dos terrenos será destinada à nova escola da GNR, num projeto articulado com o Ministério da Administração Interna.

Mesmo assim, a oposição diz que falta uma estratégia de base. Ricardo Romão, do CLIP, sublinha a importância da relação com Espanha: “Precisávamos ter aqui uma via aberta para a Espanha, que é o nosso maior parceiro comercial.”

O PS propõe a criação de um polo comercial no centro da cidade, com marcas de referência. Francisco Silva recorda a sua experiência como presidente da associação comercial do distrito: “Temos vontade, se lá chegarmos, de pegar em quatro ou cinco edifícios, a câmara comprá-los, trabalhá-los, e depois oferecê-los a grandes empresas para se instalarem.”


Apresentação da candidatura do socialista Francisco Silva. Foto: PS Portalegre
Apresentação da candidatura do socialista Francisco Silva. Foto: PS Portalegre

Melhorar os acessos

Em dois pontos, todos os candidatos estão de acordo: melhorar o IC13 e mudar a localização da estação ferroviária do concelho de local são prioridades.

"Estamos a lutar desde o início do mandato para que consigamos a nossa autoestrada e a conclusão do IC13”, diz Fremelinda Carvalho. A autarca lembra que o transporte de passageiros entre a estação e a cidade tem sido assegurado pela câmara: "Neste momento, é a câmara que assegura o transporte dos passageiros. Precisamos de uma estação mais próxima da zona urbana.”

Francisco Silva, do PS, sublinha o isolamento da cidade e a urgência de soluções práticas: "Estamos entalados. Fazia-nos falta que passasse por aqui uma autoestrada. E se calhar, se melhorássemos o IC13, a autoestrada podia passar um bocadinho ao lado.”

Sobre a ferrovia, o socialista é direto: "Temos a estação de Portalegre que está a 13 quilómetros, que é uma coisa estúpida, bárbara. Não sei como é que isto aconteceu, mas aconteceu.”

Ricardo Romão considera o IC13 mais realista do que uma autoestrada e propõe uma solução concreta: "Temos de deixar de tratar a ferrovia como um luxo. É essencial para ligar Portalegre ao resto do país e da Europa.”

O candidato independente defende a deslocalização da estação para a zona industrial, ligando mobilidade e desenvolvimento económico. "A autoestrada é uma ideia simpática, mas tem custos elevadíssimos e tráfego insuficiente. O IC13 é urgente e possível.”

(A Renascença tentou também ouvir o candidato do Chega João Lopes Aleixo e o candidato da CDU Diogo Júlio Serra, mas não obteve resposta.)