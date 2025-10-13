Balanço das autárquicas: PSD faz cinco em linha, PS resiste (q.b.) e Chega engasga-se

Luís Montenegro pode ter perdido quatro capitais de distrito, mas certamente não perdeu a noite. Nestas eleições autárquicas, o PSD conquistou as cinco maiores câmaras do país — Lisboa, Porto, Vila Nova de Gaia, Sintra e Cascais — e roubou assim (ao PS) a presidência da Associação Nacional de Municípios Portugueses.

No final da noite, o primeiro-ministro e líder do PSD foi claro: “Voltámos a ser o maior partido português. Obtivemos uma vitória histórica nos cinco maiores concelhos do país e estamos em condições de liderar a Associação Nacional dos Municípios Portugueses e a Associação Nacional das Freguesias.”

E se relativamente a acordos de Governo com o Chega continuam a existir linhas vermelhas, sobre a possibilidade de negociações locais com o partido de André Ventura ficou o sinal: “Não há nenhuma linha traçada pela direção nacional. Cada autarca sabe da sua responsabilidade. A democracia faz-se com diálogo, não com imposições.”