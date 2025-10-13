Balanço das autárquicas: PSD faz cinco em linha, PS resiste (q.b.) e Chega engasga-se

Livre e Bloco estagnam, CDU encolhe, CDS resiste
Na esquerda, o Bloco de Esquerda e o Livre mantiveram posições residuais. Mariana Mortágua classificou o resultado como “moderado” e reconheceu: “Foi uma noite difícil. Mas estamos onde sempre estivemos, com as pessoas.”
Rui Tavares destacou os mandatos obtidos em Felgueiras e Coimbra, onde o Livre integrou coligações vitoriosas: “Queremos ser um partido autárquico, que governa com propostas concretas. Elegemos grupos parlamentares municipais e isso mostra que há espaço para alternativas progressistas.”
A CDU perdeu sete câmaras e ficou com 12. Paulo Raimundo foi o primeiro líder a reagir: “É um resultado negativo, sim. Mas também é um sinal de resistência. Recuperámos câmaras como Mora, Montemor-o-Novo, Sines e Aljustrel. Isso mostra que perdas não são inevitáveis.”
No campo oposto, o CDS-PP festejou o que considera ser o início de um novo ciclo. Nuno Melo foi recebido com cânticos e aplausos e declarou: “O CDS está aqui para ficar. Mantivemos todas as câmaras, e participámos em várias vitórias. Contra os que nos davam como mortos, mostramos que somos relevantes.”
Já a Iniciativa Liberal ficou satisfeita com eleição de (apenas) dois vereadores em listas próprias, em Braga e Castelo Branco. “Dois vereadores é um resultado extraordinário e mostra que a IL é um partido que consegue ter uma abrangência territorial extraordinária para um partido com tão pouco tempo de existência e já todos estes feitos”, disse Mariana Leitão.