“Tudo apontava para andarmos à bofetada uns aos outros". Como novembro se precipitou em 1975

"O VI Governo veio para ficar e ficará enquanto o povo português quiser." A frase de Pinheiro de Azevedo, primeiro-ministro do VI Governo Provisório, ecoava em novembro de 1975 num país mergulhado na desordem civil e militar, no fim de um processo revolucionário que dividia Portugal: o PREC.

O Presidente da República, Costa Gomes, alertava para a iminência de uma guerra civil, recusando essa “calamidade” para o povo português.

Mas a tensão era evidente. Vasco Lourenço, capitão de Abril e membro do Conselho da Revolução, recorda que “tudo apontava para que provavelmente íamos andar à bofetada uns aos outros, porque as provocações intensificaram-se em novembro”.

Os sinais multiplicavam-se à medida que os dias passavam: a 9 de novembro, uma manifestação de apoio ao Governo Provisório foi interrompida por bombas de gás lacrimogéneo e disparos para o ar, episódio que celebrizou a expressão “não tem perigo, o povo é sereno, é apenas fumaça”.

Dias antes, os emissores da Renascença, ocupados por trabalhadores, foram silenciados à bomba. Os paraquedistas, insatisfeitos, sentiam-se usados por um Governo que consideravam reacionário. A radicalização da esquerda nas Forças Armadas tornava-se mais evidente.