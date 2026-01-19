Montenegro sobre Ventura. Do “não é não” ao nem-nem

A relação de Luís Montenegro com o Chega e André Ventura começou por ser uma linha vermelha inultrapassável que violaria o ADN do PSD. Evoluiu para um "não é não", convicto. Teve uma passagem pela necessidade de “diálogo” e “espírito de colaboração” no Parlamento quando o tema foi imigrantes, até chegar à noite do último domingo em que, confrontado com a escolha entre Ventura e Seguro, na segunda volta das eleições presidências, o primeiro-ministro não deu apoio nem a um, nem a outro. Pôs-se fora da decisão.

Mas vamos então puxar a fita atrás no filme da relação do atual primeiro-ministro com o Chega e com a figura de André Ventura. Um tema que o tem perseguido desde que, já em 2022, ganhou o partido a Jorge Moreira da Silva.

Em 2023, quando as primeiras eleições que venceu em 2024 ainda não estavam no horizonte, Montenegro foi sistematicamente questionado sobre o tipo de relação que teria com o Chega. Assim nasceu o famoso “não é não”.