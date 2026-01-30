"Corria e ganhava": Tozé Seguro, o maratonista de Penamacor

Ninguém quase o viu chegar à meta, mas eis que António José Seguro, a fiar nas sondagens, vai lançado para ser o próximo o próximo inquilino do Palácio de Belém, na maratona que são as presidenciais. Natural de Penamacor, apreciador de bolachas de baunilha e panachés, alguns conterrâneos já se referem a Tozé como o “Senhor Presidente”. Na juventude, Francisco Abreu e José Lopes Nunes acompanharam-no em aventuras jornalísticas e desportivas. Porfírio Saraiva fê-lo militante do PS e defende que o país tem “muito a ganhar” se o eleger. Seguro sabe “o que é ser do interior, o que são as dificuldades de viver no interior, o que é pertencer a este mundo que é longe, na fronteira, quase espanhóis”.

30 jan, 2026



António José Seguro chorou, discutiu com o treinador. “Não, não estou preparado”, terá dito. O jovem "maratonista" fora apanhado de surpresa. Preparara-se para a dezena de quilómetros da Corrida de São Silvestre, que contornam a colina onde está assente a vila de Penamacor, mentalizado que ia competir como juvenil – o escalão a que pertencia.

A vitória, ou pelo menos um lugar no pódio, era quase certo. Em edições anteriores, já levara o troféu para casa. Todavia, daquela feita, o treinador, José Cruchinho, decidira que o pupilo ia correr com os juniores. “Não, o Tozé não vai correr por estes, vai correr pelos outros.”

Tozé – é assim que o tratam os amigos de Penamacor – ainda protestou. Todavia, acabou por cumprir a vontade do treinador. “Ele tinha quase a certeza que ganhava naquele escalão. No outro já era para maiores e como é que tinha pedalada para isso? Era a sua imaginação. Só que tinha mesmo [pedalada], de facto. O treinador viu que ele estava bom para isso. E correu e ganhou”, recorda o amigo José Lopes Nunes, de 82 anos.

O jovem penamacorense era um atleta. Um avançado-centro com visão, “sabia onde a bola ia cair”, que alinhava pela Associação de Futebol de Castelo Branco. Em campo, fazia lembrar Nené, o goleador silencioso do Benfica, lembra o amigo e colega de equipa Francisco Abreu. “Tinha perspicácia, conseguia resolver o jogo quando não estava favorável para a equipa da qual fazíamos parte.”


Tozé Seguro (canto inferior esquerdo) foi maratonista e futebolista durante a juventude em Penamacor. Arquivo pessoal de José Lopes Nunes (Jolon)
Visita de Tozé Seguro a Penamacor enquanto secretário de Estado da Juventude de Guterres. Foto: Arquivo pessoal de José Lopes Nunes (Jolon)
Não foi no atletismo ou nos relvados, porém, que Tozé vingou. Com 18 anos, saiu de Penamacor, já com o bicho da política e cartão de militante socialista na carteira, para estudar Gestão de Empresas em Lisboa. Casou e passou a viver nas Caldas da Rainha. Durante décadas, perfilou e liderou nas fileiras do Partido Socialista – até ser afastado, por António Costa, nas primárias de 2014.

Então, houve quem o desse como morto politicamente. E a verdade é que Seguro desapareceu dos holofotes mediáticos. Dedicou-se ao ensino, voltou às raízes e investiu em Penamacor, um dos concelhos mais envelhecidos e empobrecidos do país. Na encosta do castelo da terra natal, recuperou um conjunto de casas – as Casas da Penha – para alojamento local. Comprou uma vinha, e passou a produzir o vinho Serra P. Abriu a Loja da Penha, uma mercearia de produtos da região.


Francisco Abreu e José Lopes Nunes são amigos de Tozé há mais de 50 anos. E acompanharam-no em algumas aventuras. Foto: Lara Castro/RR
A veia de corredor de fundo, no entanto, parece nunca o ter abandonado. No ano passado, um pouco vindo do nada, regressou à vida política para uma última maratona. A meta? O Palácio de Belém. É por isso que, tomando balanço na metáfora, Francisco Abreu arrisca: “Durante dez anos, se calhar correu mais lentamente e agora tem fôlego para concluí-la e vencê-la.”

Seguro antes de Tozé

Meses a fio, as sondagens não foram favoráveis a Seguro. O Partido Socialista – primeiro com Pedro Nuno Santos, depois com José Luís Carneiro – hesitou em oficializar o apoio. Mas depois vieram os debates e a campanha eleitoral. Seguro acelerou o passo e cruzou a meta, na primeira volta, com 31,12% dos votos, seguido por André Ventura (23,53%). No próximo dia 8 de fevereiro, irá disputar os derradeiros 100 metros com o líder do Chega.

Em todo o caso, se dependesse apenas de Penamacor, Tozé já seria, a esta hora, Presidente da República. O antigo secretário-geral socialista arrecadou 70,3% dos votos no concelho – aproximadamente a mesma percentagem que uma sondagem recente da Católica antecipa para todo o país na segunda volta.

Aliás, há mesmo quem já se refira ao filho da terra (que aparece sempre na Romaria da Senhora do Incenso ou no acender do Madeiro) como o “Senhor Presidente”. Quando a Renascença encosta para abastecer, numa bomba de gasolina quase a chegar à vila, um funcionário, reconhecendo o carro da rádio, comenta: "Têm vindo cá muitos jornalistas porque o ‘Senhor Presidente’ é daqui."

Penamacor é território socialista. E a rejeição do candidato Ventura no concelho fica patente logo à entrada: quando se começa a subir para a vila, há um outdoor do líder do Chega esburacado precisamente na zona do rosto. O de Seguro, ao lado da Câmara Municipal, está intocado.


Outdoor de António José Seguro ao lado da Câmara Municipal de Penamacor. Foto: Lara Castro/RR
Outdoor rasgado de André Ventura à entrada da vila. Foto: Lara Castro/RR
Foi em Penamacor, concelho isolado e colado a Espanha, que Seguro nasceu a 11 de março de 1962. O mais novo de três irmãos, Tozé, apreciador de bolachas de baunilha e panachés, cresceu numa família “pouco política”, “muito unida”, de pequenos comerciantes. “Só pós-25 de Abril. Podia ser [política] antes, mas não se notava”, diz José Lopes Nunes.

A visita da Renascença acontece sob chuva intermitente. As ruas de Penamacor estão quase vazias. Ainda assim, Francisco Abreu e José Lopes Nunes, amigos e companheiros de aventuras de Tozé, fazem uma pequena visita guiada. Apontam a casa onde o antigo secretário-geral socialista nasceu, hoje desabitada e em mau estado, que não fica a mais de 50 metros do epicentro da vila.

Aí, na rua 25 de Abril, ainda resiste a papelaria que pertenceu, em tempos, aos pais do antigo secretário-geral socialista. “Na altura, nem sempre as famílias tinham dinheiro para comprar os livros escolares para os filhos. E o senhor Domingos Seguro, o pai do António José Seguro, emprestava, dava, cedia os livros durante meses, até que as pessoas tivessem dinheiro para poder pagar”, recorda Francisco.


A casa (amarela) onde António José Seguro nasceu em Penamacor. Foto: Lara Castro/RR
Numa rua ao lado, sobrevive também o prédio que alojou, no primeiro piso, a taberna do tio Manuel Seguro, estabelecimento frequentado por Álvaro Cunhal, corrécio na Companhia Disciplinar de Penamacor entre 1938 e 1939.


Antes de ser político, Tozé foi jornalista. Aos 14 anos, com amigos e familiares, fundou o "Verdade de Penamacor". Foto: Lara Castro/RR
A Verdade

O 25 de Abril de 1974 apanha Tozé com 12 anos. A revolução fará dele político, mas antes disso a sua primeira paixão será o jornalismo: no arranque de 1976, com a ajuda de amigos e familiares, funda o “Verdade de Penamacor” – título inspirado no Pravda (Verdade, em russo), jornal oficial do Partido Comunista durante a União Soviética.


Seguro em entrevista para o "Verdade de Penamacor". Foto: Arquivo pessoal de José Lopes Nunes (Jolon)
Francisco Abreu, que é apenas quatro meses mais velho que Seguro, e José Lopes Nunes integram a redação. “Muitas vezes éramos chamados de comunistas, quando nós, aos 15, 16, 17 anos, mal sabíamos o que era isso”, comenta Francisco, entre risos.

É difícil, para não dizer impossível, encontrar edições antigas do matutino penamacorense. Mas Francisco Abreu guarda ainda alguns exemplares.

Abrigados da chuva em casa de José Lopes Nunes, Francisco abre uma pasta e mostra à Renascença um molho de edições antigas, amarelecidas, da “Verdade de Penamacor”.

As primeiras, é evidente, são pouco mais do que projetos escolares: margens desenhadas à régua, textos batidos à máquina, um cabeçalho feito “por um professor de Educação Visual”. Na ficha técnica, Tozé, menor à data, aparece apenas como redator. A diretora é uma amiga que “deu o nome”.

Dois anos depois, a mudança é notória: o jornal já é impresso na mesma tipografia que o histórico “Jornal do Fundão”, conta com um grafismo moderno, caixas de texto, fotografias e até publicidade. A tiragem é de 1.200 exemplares e chega a ser distribuído em Lisboa. Na ficha técnica, lê-se: “Diretor: António José Martins Seguro”.

Na edição de abril-maio de 1982, no topo da primeira página, aparece uma entrevista a Ramalho Eanes, então Presidente da República, a propósito de uma visita a Penamacor. Um pouco mais abaixo, surge uma fotografia de Seguro a entrevistar também Manuela Ramalho Eanes. Entre os dois, está uma criança: o filho de José Lopes Nunes.


Em 1981, Seguro entrevistou Ramalho Eanes para o "Verdade de Penamacor". Foto: Lara Castro/RR
Ficha técnica do "Verdade de Penamacor". Foto: Lara Castro/RR
Noutra edição do mesmo ano, o foco é a saúde, em particular a falta de médicos na região. Um problema que, passados tantos anos, ainda se mantém, e uma das bandeiras de Seguro nestas presidenciais. “Já em 1981, no jornal, nós colocávamos esta notícia: ‘Senhor ministro, no nosso concelho, não há saúde para ninguém.’ É, no fundo, uma preocupação que ele traz desde há 40 anos”, diz Francisco Abreu, aproveitando a deixa do jornal antigo.

Praticamente todas as fotografias da “Verdade de Penamacor” são de José Lopes Nunes – mais conhecido na região como Jolon, pois foi assim que assinou, durante mais de quatro décadas, os seus textos e fotografias enquanto correspondente do "Jornal do Fundão".

Quase duas décadas mais velho que Tozé ou Francisco, Jolon deixou-se “levar” pelo entusiasmo do jornalismo e dos jovens, servindo também, muitas vezes, de motorista em reportagem. Dividiu toda a sua vida profissional entre a retrosaria da família e a imprensa. Tem um arquivo com mais de 150 mil fotografias. E Seguro é uma das personagens recorrentes, é claro.

Jolon mostra à Renascença o amigo Tozé à pesca na Bazágueda, numa tarde sem grande sucesso de anzol. Tozé em campanhas eleitorais, ao lado de António Guterres – que também tem ligações familiares à região da Beira Baixa. Tozé ao lado de Álvaro Cunhal, numa visita que organizou enquanto presidente da Assembleia Municipal de Penamacor, no início da década de 90.


Seguro na retaguarda de Guterres. Foto: Arquivo de José Lopes Nunes (Jolon)
Encontro de Seguro e Cunhal em Penamacor. Foto: Arquivo pessoal de José Lopes Nunes (Jolon)
Francisco lembra que Seguro desafiou-o a fazer perguntas a Cunhal nesse evento. E também a resposta que levou do comunista. “Recordo-me que tive uma ensaboadela do Álvaro Cunhal que nunca mais acaba, quando eu disse assim: ‘Ó Dr. Álvaro Cunhal, na sua carreira política…’. ‘É, é, é, calma aí, eu nunca fiz carreira política.’”


O dia em que Jolon levou Seguro à pesca. Foto: Arquivo de José Lopes Nunes (Jolon)
“Incapaz” de ser corrupto

António José Seguro não é Álvaro Cunhal, ideologicamente falando. Mas ao nível de carácter, os amigos encontram pontos de contacto entre os dois líderes políticos.

Em Penamacor, Seguro é conhecido, desde jovem, pela retidão, por não ser dado a favores ou facilitismos. É descrito mesmo como “demasiado sério”. Nos anos em que fez parte da Assembleia Municipal, consta que não adiantava “pedir”; o socialista estava aberto ao diálogo, mas nunca a abrir portas para uns em detrimento de outros.

Francisco Abreu, que entre outras coisas ao longo da sua carreira foi também professor de Filosofia, defende que o carácter de Tozé quase não mudou com o passar dos anos. E, por isso mesmo, acredita, é o político certo para ser o próximo hóspede do Palácio de Belém.

“O António José Seguro é incapaz de ser corrupto”, começa por dizer, com o entusiasmo de quem já participou em dúzias de comícios políticos. E depois acrescenta: “Deixe-me dizer uma formulação que aprendi na minha formação de Filosofia: nós não mudamos o carácter que temos desde que somos crianças, adolescentes ou na primeira etapa de adultos. Apenas o somos num tom diferente. Uma tecla diferente. Porventura não em dó, mas em fá ou lá. Sei perfeitamente que o António José era muito sério, muito honesto. Não acredito que, nas funções que já desempenhou e irá desempenhar daqui para a frente, nos próximos dez anos, que seja corruptível.”

José Lopes Nunes segue a conversa e acrescenta uma história pessoal sobre outro traço de carácter de Seguro: o sangue-frio.

Nos seus textos para a imprensa, Jolon podia, por vezes, ser “um bocado acutilante”, o que fazia com que chegassem à redação do "Jornal do Fundão" cartas menos simpáticas. O jornalista fazia questão de responder sempre.

Ora, houve uma altura em que Jolon escreveu uma carta de resposta mais dura, e já estava prestes a enviá-la, quando encontrou Seguro na rua e lhe pediu para a ler.

“Epá, ó Jolon, você é mais velho que eu, não tem nada que aceitar os meus conselhos, mas digo-lhe uma coisa: não leve isto tanto a peito, porque a gente também não pode ser assim. Se não, qualquer dia, a sociedade é de tal ordem que ficamos sozinhos”, recorda Jolon, ainda com espanto. “Isto de um Tozé que tinha idade para ser meu filho.”


Porfírio Saraiva recebe a Renascença na adega da sua casa. Há quase 50 anos, levou Seguro para o PS. Foto: Lara Castro/RR
Militante socialista

Ainda cheira a grelhados na adega da casa de Porfírio Saraiva. As brasas na lareira, a grelha carbonizada, a panela de ferro a borbulhar com esparregado de nabos, os restos de pão na mesa, um chouriço pendurado numa vara quase ao nível do tecto, são prova da “petiscada” em que esteve com um amigo social-democrata, até receber a Renascença.

António José Seguro já esteve aqui. Um encontro internacional da Juventude Socialista passou por este espaço – Jolon tem fotografias de arquivo que o comprovam. Se por acaso está de passagem por Penamacor, não é impossível que o antigo secretário-geral socialista apareça para dar um olá ou juntar-se a um convívio.


Encontro de jovens socialistas na adega de Porfírio. Foto: Arquivo de José Lopes Nunes (Jolon)
Encontro de jovens socialistas na adega de Porfírio. Foto: Arquivo de José Lopes Nunes (Jolon)
Tozé “ainda hoje mantém o contacto connosco. Nunca esqueceu as origens. Com quem trabalhou e lidou”, diz Porfírio, num tom paternal que não é de todo despropositado.

A ligação entre Porfírio e Seguro remonta a outubro de 1975. Foi nesse mês que Porfírio, funcionário da Segurança Social transferido de Castelo Branco, chegou a Penamacor. Apesar de ser natural de Benquerença, uma das aldeias do concelho, nunca ali trabalhara ou estudara.

Porfírio era então também dirigente local do PS. E foi surpreendido quando encontrou, à porta de uma papelaria, mesmo no centro da vila, um rapaz “com uma banca, com uns livros do MRPP” e jornais de esquerda. “Achei aquilo muito estranho. Então, quem era a pessoa que estava ali? O António José Seguro”, diz. “Tinha alguma coisa dentro dele. Era muito jovem, mas não acredito que tivesse uma tendência política dentro de si já feita”, sublinha.

O dirigente socialista ficou intrigado. Viu um jovem com “ideias muito próprias”. Poucos meses depois, quando este lhe pediu uma sala na Casa do Povo, porque queria criar um jornal, Porfírio fez-lhe a vontade. E quando o mesmo jornal começou a ter “uma certa saída” anos mais tarde, levou-o até à redação do "Jornal do Fundão" para agilizar a impressão.

Seguro “movimentava a juventude de Penamacor. E vi que ele tinha um certo dinamismo. Não era um daqueles jovens preguiçosos. Queria fazer alguma coisa”, recorda Porfírio Saraiva.

Daí até pensar nele para a Juventude Socialista foi um pequeno salto. (Na época, também havia interessados nas fileiras do PSD a tentar captar o “jovem talento”.) “Disse-lhe que nós necessitávamos dele. Dávamos liberdade para fazer as ações que tinha em mente.”

É assim que Porfírio Saraiva torna, a título oficial, Tozé Seguro um militante do Partido Socialista. “A inscrição é feita por mim.”


Seguro entrou nas listas do PS pela mão de Guterres. O penamacorense nunca foi eleito deputado por Castelo Branco. Foto: Arquivo de José Lopes Nunes (Jolon)
O adversário da Covilhã

Seguro parte para Lisboa em 1981 para estudar. O curso, todavia, terá de esperar; só 20 anos depois irá concluí-lo. Primeiro, virá a política.

Apesar de viver na capital, Tozé mantém uma forte ligação a Penamacor e à política local. Nas autárquicas de dezembro de 1985, entra nas listas do PS para a Assembleia Municipal de Penamacor. “Veio a ter uma influência no PS de Penamacor maior do que alguma vez imaginei”, admite Porfírio Saraiva. No mesmo ano, é eleito presidente do Conselho Nacional de Juventude.

Seguro é proativo. “Queria sempre estar presente, dar a cara [pela autarquia]” em todos os debates. É uma estrela em ascensão. Tanto que, em 1987, quando a distrital de Castelo Branco do PS faz as listas para as legislativas, Porfírio Saraiva avança com o nome de Seguro. Mas não. Penamacor é um concelho demasiado pequeno. Há outro jovem da Covilhã com mais peso e influência que será cabeça de lista: José Sócrates. “As relações entre ele [Sócrates] e o Tozé nunca foram boas.”

“Na altura, o presidente da federação era o Martins Pires. O Martins Pires disse: 'Não, Penamacor não pode ter nenhum deputado, não tem votos, terra pequena, nem pensar nisso.'”

A verdade é: mesmo sendo filho da terra e do distrito, em todos os anos que frequentou a Assembleia da República, António José Seguro nunca foi eleito deputado pelo círculo de Castelo Branco. Foi pela mão de António Guterres, de quem foi muito próximo, que entrou para as listas do PS em 1991.

Tozé por aí correu até funções executivas (secretário de Estado da Juventude, ministro-adjunto do primeiro-ministro), líder parlamentar e secretário-geral do partido em 2011.

A vitória por “poucochinho” nas eleições para o Parlamento Europeu de 2014, contudo, gerou “tempos conturbados” no PS, nas palavras de Porfírio. Seguro foi empurrado para canto por António Costa. “Se reparar, quando foi as diretas entre o Tozé e o Costa, em Castelo Branco ganhou o Costa. Aquela linha do Sócrates, o Serrasqueiro, o Morão, nunca foi com o Tozé”, diz, numa referência a figuras socialistas do distrito.

Com “um movimento [dentro do partido] que não lhe estava a ser favorável”, Tozé afastou-se.


Seguro na Assembleia Municipal de Penamacor. Foto: Arquivo de José Lopes Nunes (Jolon)
O Presidente do interior

Porfírio esperava o comeback de Seguro à vida política. Contudo, admite que nunca lhe “passou pela cabeça” que seria numa maratona rumo a Belém ou nas circunstâncias que o país enfrenta. “Via-o mais como primeiro-ministro do que como Presidente da República”, assume.

Ainda assim, o homem que o levou para o PS afiança, sem grandes hesitações, que Seguro irá derrotar Ventura e que o país tem “muito a ganhar” com isso: “Vai ser aquilo que está a dizer que é na campanha.” Por outras palavras, será como sempre foi desde jovem, desde os tempos de Penamacor.

“Muito assertivo, muito convicto, alguém que não está sempre a mudar de opinião, mas não por ser teimoso. Os pensamentos dele são sempre justificados. Não o sim porque sim, mas o sim porque, porque, porque. E isso não é teimosia, é a maneira que ele justifica o porquê”, diz.

Em mais de 50 anos de democracia, Seguro levará, se vencer, algo novo para Belém. Algo que só quem nasceu em Penamacor ou vive no interior do país pode entender. “O que é ser do interior, o que são as dificuldades de viver no interior, o que é pertencer a este mundo que é longe, na fronteira, quase espanhóis.”