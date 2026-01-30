"Corria e ganhava": Tozé Seguro, o maratonista de Penamacor

“Incapaz” de ser corrupto

António José Seguro não é Álvaro Cunhal, ideologicamente falando. Mas ao nível de carácter, os amigos encontram pontos de contacto entre os dois líderes políticos.

Em Penamacor, Seguro é conhecido, desde jovem, pela retidão, por não ser dado a favores ou facilitismos. É descrito mesmo como “demasiado sério”. Nos anos em que fez parte da Assembleia Municipal, consta que não adiantava “pedir”; o socialista estava aberto ao diálogo, mas nunca a abrir portas para uns em detrimento de outros.

Francisco Abreu, que entre outras coisas ao longo da sua carreira foi também professor de Filosofia, defende que o carácter de Tozé quase não mudou com o passar dos anos. E, por isso mesmo, acredita, é o político certo para ser o próximo hóspede do Palácio de Belém.

“O António José Seguro é incapaz de ser corrupto”, começa por dizer, com o entusiasmo de quem já participou em dúzias de comícios políticos. E depois acrescenta: “Deixe-me dizer uma formulação que aprendi na minha formação de Filosofia: nós não mudamos o carácter que temos desde que somos crianças, adolescentes ou na primeira etapa de adultos. Apenas o somos num tom diferente. Uma tecla diferente. Porventura não em dó, mas em fá ou lá. Sei perfeitamente que o António José era muito sério, muito honesto. Não acredito que, nas funções que já desempenhou e irá desempenhar daqui para a frente, nos próximos dez anos, que seja corruptível.”

José Lopes Nunes segue a conversa e acrescenta uma história pessoal sobre outro traço de carácter de Seguro: o sangue-frio.

Nos seus textos para a imprensa, Jolon podia, por vezes, ser “um bocado acutilante”, o que fazia com que chegassem à redação do "Jornal do Fundão" cartas menos simpáticas. O jornalista fazia questão de responder sempre.

Ora, houve uma altura em que Jolon escreveu uma carta de resposta mais dura, e já estava prestes a enviá-la, quando encontrou Seguro na rua e lhe pediu para a ler.

“Epá, ó Jolon, você é mais velho que eu, não tem nada que aceitar os meus conselhos, mas digo-lhe uma coisa: não leve isto tanto a peito, porque a gente também não pode ser assim. Se não, qualquer dia, a sociedade é de tal ordem que ficamos sozinhos”, recorda Jolon, ainda com espanto. “Isto de um Tozé que tinha idade para ser meu filho.”