A relação conturbada de Costa e Marcelo: do chapéu de chuva em Paris à "falta de bom senso" na dissolução do Parlamento

A imagem de António Costa a segurar o chapéu de chuva para abrigar Marcelo Rebelo de Sousa em Paris, em 2016, fica na história da relação entre o primeiro-ministro e o Presidente da República, onde se contam também episódios tensos ao longo de oito anos de coabitação.

Desde essa tarde chuvosa em Paris, que a imagem mostrou a cumplicidade entre os dois e a vontade de garantir a estabilidade política, houve a demissão em direto da ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, em 2017, e o caso de João Galamba, em 2023, em que, apesar do pedido expresso pelo Presidente, António Costa manteve o ministro no executivo.

Marcelo antevê encontro com Costa “noutras encruzilhadas ao serviço de Portugal”

Na despedida entre os dois, em março de 2024, depois da reunião do último Conselho de Ministros do Governo de António Costa, o Presidente da República preferiu um “até já”, antevendo que os dois ainda se iriam cruzar “noutras encruzilhadas ao serviço de Portugal”.

“O mundo não acaba hoje, a vida não acaba hoje. E isto significa que estamos os dois vivos e de plena saúde e não há razão nenhuma para não nos encontrarmos noutras encruzilhadas, também pensando em Portugal”, afirmou Marcelo, quando já se falava em Costa para ocupar o cargo de presidente do Conselho Europeu.

Esta sexta-feira, os dois voltam a estar juntos em Bruxelas. A convite do presidente do Conselho Europeu, Marcelo Rebelo almoça com António Costa.