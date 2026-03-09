Os rostos de quem esperou para ver Seguro em Belém: "É muito humano e está ali para fazer o bem"

No dia de assumir funções, António José Seguro foi pontual e não falhou o protocolo. Eram 9h32 quando chegou ao Palácio de São Bento, acompanhado da mulher e dos dois filhos, ao mesmo tempo que Marcelo Rebelo de Sousa fazia um compasso de espera até marcar presença na Assembleia da República.

A cerimónia durou pouco mais de duas horas, com discursos de José Pedro Aguiar-Branco e do novo Presidente da República.

No fim, a fila para cumprimentar Seguro dava meia volta aos corredores do Parlamento, mas ao fim da escadaria da Assembleia da República estavam apenas cerca de uma dezena de turistas — sem saber o que ali acontecia.

Para encontrar apoiantes do novo Presidente da República foi preciso ir até à fachada do Palácio de Belém, a cinco quilómetros dali, onde Seguro almoçou com Marcelo e os outros chefes de Estado convidados, como o Rei Felipe VI de Espanha; o Presidente de Angola, João Lourenço; ou o de Timor-Leste, José Ramos-Horta.