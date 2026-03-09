Os rostos de quem esperou para ver Seguro em Belém: "É muito humano e está ali para fazer o bem"

O presidente da junta repetente e a militante socialista
Manuel Nunes foi dos primeiros a chegar a Belém, por volta das 9h30. E é repetente. Trinta anos antes, esteve aqui para a tomada de posse de Jorge Sampaio, em 1996.
“É uma coisa que a gente só vê de cinco em cinco anos. Nunca se sabe quando se volta a ver. É uma distância muito grande, mas gosto destas coisas. Depois mete a banda militar, tudo isto, gosto mesmo, é muito bonito”.
Presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Pranto, em Ferreira do Zêzere, diz ter estado “uma ou duas vezes” ao lado de Seguro e o considera “boa pessoa e justo”. Para o primeiro mandato de Seguro, Manuel espera um Presidente “justo”, mas que “dê um abanão no Governo”.
“A gente precisa de um Presidente interventivo. Não quer dizer que o professor Marcelo não tenha sido, mas é uma pessoa diferente. Também gostei da presidência do professor Marcelo, mas tenho muita esperança no António Seguro", diz.
De casaco lilás e militante confessa do Partido Socialista, Maria Alice chegou aos Jerónimos de autocarro poucos minutos antes de Seguro. Veio pelo “maravilhoso” cortejo, mas também pelo novo Presidente da República.
“Vai ter muita responsabilidade, mas vai fazer o que for necessário. E é um senhor que não é de críticas, que fez uma campanha sem uma crítica a ninguém. Acredito nele como pessoa, na sua personalidade e na sua experiência também. É muito humano e está ali para fazer o bem."