Media fizeram crescer o Chega? “No início foi ingenuidade, agora é cumplicidade”

“André Ventura apanha covid e isto vai para as notícias. Ele não tinha tomado a vacina, por princípio, e eu fiz aquele post com a fotografia da Nossa Senhora de Fátima, o logótipo do Chega e André Ventura a dizer: ‘As melhoras a André’”, descreve.
A acompanhar, segundo Sérgio, estava “um post absurdo, com elementos cómicos”, que “quem lesse com alguma atenção percebia”. E lembra que na publicação até terminava a dizer que André Ventura lhe tinha ligado e estava bem, tendo estado o dia todo a ler textos na internet e a rezar.
“Tinha pistas de que aquilo era estúpido, mas lá pelo meio dizia que é óbvio que ele não podia tomar a vacina, porque se fosse tomar a vacina, os centros eram geridos pelo António Costa e iam tentar matá-lo, obviamente. Alertava também as pessoas do Chega para não se identificarem como sendo do partido nos centros de vacinas. Era a narração de uma conspiração, e pronto, tornou-se viral outra vez”.
Tanto que houve jornalistas a noticiar que o Chega Vila Real dizia que queriam matar André Ventura.
“Houve contatos com a assessora de comunicação de Chega, que agora é deputada, Patrícia Carvalho, e ela dizia que era uma página oficial do Chega de Vila Real. No dia seguinte, o André Ventura responde diretamente. Aproveita a onda da viralidade do post, não se refere exatamente ao Chega Vila Real, mas diz qualquer coisa do tipo: ‘Ah, sim, é verdade, querem matar-me por aquilo que estou a fazer’”, recorda.