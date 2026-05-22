Media fizeram crescer o Chega? “No início foi ingenuidade, agora é cumplicidade”

E reflete agora sobre o efeito que o episódio teve: “Nós no 'Jovem Conservador de Direita' continuamos a pensar, agora se calhar menos, porque o mal já está feito, mas na altura nós também escrevemos muito sobre ele, também caímos nesse erro. Qualquer coisa que ele dizia dava um post, e nós racionalizávamos: ‘Ah pronto, já está nas notícias, o que é que vamos fazer?’”.

“Mas também estávamos a contribuir com a nossa indignação legítima, com aquilo que dizia, para o crescimento dele, e ele estava a rir-se de nós, e das pessoas que lhe davam a atenção que nós estávamos a dar”, conclui.

Sistema mediático espanhol foi mais proporcional

Mas voltando ao estudo de Susana Rogeiro Nina (“Visibilidade e normalização: representação parlamentar e atenção dos meios de comunicação social aos partidos e líderes da extrema-direita”) e às suas conclusões, se se poderia pensar que a sobredimensão da representação nos media dos partidos de extrema-direita ocorreu tanto em Portugal como em Espanha, os dados mostram o contrário. Do outro lado da fronteira, a cobertura do Vox e do líder Santiago Abascal foi sendo proporcional ao crescimento do partido.

Esta diferença poderá ter várias explicações, umas relativas ao ecossistema mediático dos dois países e outras relativas ao próprio contexto partidário. Nina avança que “o sistema mediático espanhol é mais competitivo e fragmentado do que o português”, e o Vox, quando surge e se consolida, fá-lo “num ambiente muito polarizado”, ao contrário do português que estava muito cristalizado.

“Já havia sido obtida alguma alteração do sistema partidário através do Podemos e dos Ciudadanus, enquanto em Portugal a polarização surge com a entrada do Chega”, resume a investigadora da Universidade Lusófona.