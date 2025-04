Com um estilo “todo-o-terreno”, manifestou desde sempre a sua preferência pelos mais pobres, desfavorecidos, sem-abrigo, idosos, pessoas doentes e portadoras de deficiência. Francisco optou por um pontificado de proximidade, com muitas visitas-surpresa, incluindo a uma loja de discos, a uma farmácia para comprar sapatos ortopédicos e a um oculista para mudar de lentes. Várias vezes desabafou que sentia a falta de andar a pé pelas ruas de Roma e entrar, com amigos, numa pizzaria.

Ao longo destes anos, avançou com a reforma da Cúria, apostou na descentralização, defendeu maior colegialidade dos episcopados, a sinodalidade e até a “conversão do papado”. Valorizou a responsabilidade dos leigos e uma maior presença feminina na Igreja, incluindo em lugares de decisão e Dicastérios do Vaticano.