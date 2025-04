Francisco, um Papa contra a corrente

A reforma na Cúria não andou à velocidade que esperava. Não mexeu na questão do celibato dos padres, mas valorizou o papel das mulheres na Igreja, por considerar que “se saem melhor do que os homens, em certos cargos". Foi consigo que pela primeira vez uma mulher foi número dois do governo do Estado do Vaticano, outras foram nomeadas para áreas chave como as finanças, a diplomacia, o desenvolvimento humano integral, a cultura e a educação.

O Sínodo dos Bispos sobre a Sinodalidade teve uma subsecretária, e dos 70 novos membros com direito de voto, metade foram obrigatoriamente mulheres. Duas religiosas e uma leiga passaram também a integrar o Dicastério para os Bispos, colaborando assim na escolha de novos prelados.