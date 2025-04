Filipe viu Francisco no domingo e veio a Fátima agradecer. Na "terra do silêncio" reza-se pelo Papa do "coração grande"

A manhã voltou a despertar silenciosa no Santuário de Fátima. Ainda o sol começava a aparecer e dezenas de fiéis rezavam pelo Papa Francisco na capelinha das Aparições. A estas dezenas foram-se juntando mais grupos, somando centenas ao final da manhã desta terça feira.

Vieram de vários cantos do país e do mundo.

Filipe Barcelos é de Fortaleza, no Brasil. Com um casaco vermelho vestido, destaca-se na entrada do recinto do Santuário. Veio sozinho para agradecer a oportunidade que teve no último fim de semana. O jovem de 30 anos esteve no Vaticano para as cerimónias e para a celebração da Páscoa e foi um dos milhares de peregrinos que ouviu e viu Francisco pela última vez em público.

À Renascença, Filipe fala num momento que não vai esquecer. Viajou para a Europa na semana passada, com um grupo de amigos que continua em Roma pelo resto da semana. Confessa que tinha a "expectativa" de ver o Papa, mas sem grandes certezas.

Filipe recorda que ficou emocionado quando o Papa apareceu, no último sábado, "de cadeira de rodas diante do túmulo de São Pedro para rezar". Estava também ele na Praça de São Pedro para participar na vigília. Mas foi no domingo de Páscoa que teve oportunidade de ver Francisco mais de perto. "No domingo ele faz a oração e decide descer. Nessa altura, fiquei muito emocionado", conta Filipe que recorda o momento "muito bonito em que o Papa abençoou muitas crianças".