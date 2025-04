Conheça a Basílica de Santa Maria Maior, o “exemplo de Nossa Senhora” onde o Papa vai ser sepultado

São mais de 1.500 metros quadrados, construídos sobre uma planta em forma de cruz. As inúmeras expansões ao longos dos anos não a fizeram perder o estilo e a estrutura originais, tornando-a num dos mais antigos santuários marianos na Europa e num dos principais pontos turísticos católicos de Roma – a par de São Pedro, São João de Latrão e de São Paulo Extramuros, que constituem o restante grupo das basílicas papais.

Francisco passou por todas elas, mas tinha por Santa Maria Maior um carinho especial. Este imponente salão retangular (que se desvenda numa paleta de dourados e castanhos) recebeu o Papa vezes sem conta, antes e depois de quase todas as viagens apostólicas – e também no dia seguinte à eleição no conclave de 2013. Vinha aqui agradecer, sempre diante da imagem de “Salus Populi Romani” – em português, “Salvação do Povo Romano”.

“É uma virgem que tem um olhar que cura. Parece um olhar, digamos, exageradamente aberto para curar", refere Ana Luísa Prego. "Segundo a tradição, foi pintada pelo evangelista São Lucas.” As origens do nome da capela datam "do ano 800 e qualquer coisa, 900", explica a irmã, quando "um dos papas faz um grande pedido de libertar Roma da peste, e Roma foi libertada da peste.”

Na basílica, Francisco quis despedir-se “junto do povo”

Depois de sair do hospital, Francisco ainda passou por esta capela para rezar – a última vez a 12 de abril deste ano. “Talvez Francisco não tenha dito, mas tenha sentido que estava a chegar o momento da partida. E quis passar os últimos momentos no meio do povo, no meio do seu rebanho, como pastor”, acredita a freira franciscana.