A urna papal foi encerrada. Saiba que objetos e documentos tem lá dentro

Em seguida, e sempre em clima de oração, o mestre das celebrações pontifícias coloca um véu de seda branca sobre o rosto do Santo Padre. O corpo é depois aspergido com água benta e são colocados dentro do caixão alguns objetos: uma bolsa com moedas e medalhas do pontificado e também um pequeno tubo com a escritura anteriormente assinada e selada.